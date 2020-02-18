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开放的步伐始终坚定（开放谈）

杨子岩

2020年02月18日04:28  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　新冠肺炎疫情的发生，让中国对外贸易和吸引外资不可避免地受到了一定影响。

　　从外贸角度看，一些工厂延迟复工，疫情严重地区的出口企业原有生产经营节奏被打乱，可能会有部分国家和地区难以按计划从中国进口，也可能导致贸易伙伴提高中国相关产品检疫标准，致使相关市场被其他竞争者抢占。从吸引外资的角度看，作为全球产业链重要一环的中国发生疫情，有人担心这可能迫使一些跨国公司被迫调整供应链，转向其他国家从而达到分散风险的目的。

　　尽管如此，我们依然需要看到，中国经济发展健康稳定的基本面没有改变，支撑高质量发展的生产要素条件没有改变，长期稳中向好的总体势头没有改变。疫情的影响终将只是暂时的，中国对外开放的趋势和步伐不会改变。

　　我们的底气，在于中国政府防控疫情的能力。考量此次疫情对全球经济和供应链的影响，最为关键的因素在于疫情的蔓延何时得到遏制并消除。在这场疫情防控阻击战的过程中，中国的制度优势、反应速度、动员能力及各项措施，有目共睹，广受赞誉。日趋向好的防控效果也显示，依托独一无二的制度优势，中国完全有信心、有能力战胜疫情。

　　我们的优势，源于中国经济优质的基本面。对经济有机体而言，疫情不是“病”，而只是一种“伤”。受伤的程度不仅取决于疫情的烈度，也与经济体的体质有关。客观来讲，经过多年发展，中国已经成为全球产业链上绕不过去的一环。最近海关公布的数据显示，2019年，中国贸易出口17.2万亿元，同比增长5.0%；顺差2.9万亿元，同比扩大25.4%。按照WTO统计，2019年前11个月，不将欧盟作为单一经济体计算的情况下，中国在其有统计的国家或地区中排名第一，领先优势进一步扩大。民营企业、外商投资企业和国有企业发挥各自优势，形成有效的配合和互补，成为中国持续扩大开放的重要基础和条件。

　　我们的信心，来自政府周到及时的服务。疫情发生后，商务部第一时间对其潜在影响进行了评估，推出一系列稳外贸、稳外资的措施；财政部、央行、银保监会等部门在支持企业渡过难关、缓解小微企业融资难融资贵等方面给出了清晰具体的政策。在地方层面，河北省商务厅出台稳外贸10条举措，苏州发布“惠外”12条，从信贷、服务、补贴等各方面，对外资、外贸企业提供实实在在的支持。

　　值得注意的是，一些西方媒体借疫情炒作，鼓动部分跨国企业重新考虑全球产业链布局。但从众多外企纷纷捐资捐物、援助武汉的举动来看，这种挑拨并没有什么实际效果。跨国公司市场精英比某些政客更明智，中国在市场规模、产业链和供应链上具有其他国家难以比拟的综合优势，中国持续扩大开放的举措让大家预期明朗且稳定。

　　任何困难都是暂时的。疫情过后，相信中国经济会迸发出更强大的爆发力，为世界带来更多的开放机遇。

(责编：岳弘彬)
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