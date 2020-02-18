德媒：没有中国供应链 全球经济将瘫痪

新冠肺炎疫情正以危险的“多米诺骨牌效应”威胁着全球经济。虽然欧盟经济专员真蒂洛尼表示“现在准确评估危险还为时尚早”，然而，已经变得越来越清楚的是，中国这一“全球的工作台”已严重瘫痪，供应链正在断裂——世界其他地方的货架变得越来越空。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃上周表示，与“非典”暴发的2002年和2003年相比，中国不同，世界不同。2003，中国仅占全球贸易的6%，如今这一数字达到16%。没有“世界的工作台”，全球经济将处于瘫痪。

——来源：德国新闻电视台2月16日文章《没有“世界的工作台”可不行》

日本《朝日新闻》：中国利用大数据等防止疫情蔓延

据日本《朝日新闻》2月15日报道，在新冠肺炎疫情严峻的中国，政府利用大数据等最先进的技术防止疫情蔓延。

在中国很多地方政府的官方网站上，都有急寻公共交通工具同行乘客的信息。卫生部门呼吁那些与确诊病例同乘过公共交通工具的人能主动联系他们。这些信息具体到高铁、飞机、公共汽车的班次和具体时间。

据中国国家卫健委公布的数字，截至2月13日中国已经通过大数据累计追踪到密切接触者49万多人。

——来源：《参考消息》

（本报编辑 石畅、韩维正整理）

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