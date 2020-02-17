爱的真谛：叙利亚在武汉留学生的战“疫”故事

我叫巴沙·易卜拉欣，来自叙利亚，2014年9月来到武汉体育学院攻读博士学位。

每年情人节我都会为女朋友准备一束花和一份小礼物。但是今年爱对我来说有了另一种意义。我发现自己爱上了中国社会、中国老师和朋友。不仅因为我们彼此尊重，而且我认识到中国人民惊人的人道主义精神：他们不仅在平时友好、乐于助人，即使在自己的困难时期也能真诚地主动提供帮助。

新型冠状病毒疫情爆发后，我们以为中国老师和朋友应该会忙于照顾自己、家人、孩子和亲戚，不会关注我们。 然而令我惊讶的是，我第一时间就收到了大量来自中国朋友和老师询问我个人健康和安全的信息。

疫情爆发后，老师们第一时间给予我们更多关怀，告诉我们待在宿舍不要外出。 学校为我们提供日常生活用品，例如食物、水果、口罩、肥皂等。 他们还指导我们每天定期进行身体检查，同时，为所有留在学校的外国人建立了微信群。管理员向我们发送有关新型冠状病毒的详细信息，包括如何保护自己。 他们像家人一样关心我们。

几天后，学校的一些志愿者承担起运送、分发蔬菜和必需品的任务。每天早上，志愿者打电话给我们中的一些人去学校超市带回所需物，且从未忘记提醒防护。

当然，他们没有义务这样做，令人吃惊且难以置信的是，他们自愿且负责任地做到了。我完全忘了自己是身在武汉的外国人，我觉得自己成为了一个大家庭的一员，大家共同承担一切。

此外，老师们还一直惦记着我们的心理和身体状况。每天，我们都会第一时间在微信群中获得与防控疫情相关的信息和解释。这是我一生中第一次了解且看到一座医院是如何在十天内建成的！在这些天里，老师们向我们分享有用的缓解压力技巧，鼓励并指导我们每天进行室内锻炼。此外，他们还向我们发送了一些很棒的在线学习和免费在线课程的链接。 在这些日子里，我从未感到孤独和恐惧。

当我的“初恋”叙利亚（叙利亚驻华大使馆）打电话让我撤离武汉时，我决定留下与我深爱着的中国老师、朋友和武汉人民在一起，因为武汉现在是我的第二故乡。我有责任 陪伴他们度过艰难时刻，我准备好了为这座城市做志愿工作。

中国加油!武汉加油!我们一起加油!

（作者：巴沙·易卜拉欣，来自叙利亚， 武汉体育学院运动训练专业在读博士生） （ 编译：杜明明）

(责编：于洋、燕勐)