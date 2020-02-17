林松添大使就中国抗击疫情再次举行记者会

人民网约翰内斯堡2月16日电 （王磊）2月14日，中国驻南非大使林松添在南非立法首都开普敦就中国抗击疫情再次举行记者会，通过详实疫情数据对比，全面介绍新冠肺炎疫情最新进展、中国政府应对举措与积极成效，重点释放四点信息：新冠肺炎具有致命的传染性，必须引起高度重视；中国疫情防控已呈现“两降一升”的积极态势，表明此疫总体可防、可控、可治；外界对中国疫情及其在华家人有担忧和焦虑情绪完全可以理解，但恐慌是人为制造，完全没有必要；新冠肺炎疫情防控是人与自然的全球之战，而非国家之间或人民之间的战争，需要国际社会理解与支持，携手应对。

林松添大使并就中国坚决防控国内疫情扩散与对外输出、西方媒体诬称中方隐瞒疫情、煽动排华情绪、病毒影响南非处理来自中国邮件包裹、南非中兴公司员工死于新冠肺炎假新闻、疫情对南非经济和中南合作影响、媒体称新冠病毒系中方生化武器泄露、南非是否有必要采取撤侨行动、中方如何处理受疫情影响的南非公民返华学习和工作、能否永久终止野生动物贸易等解答了记者提问，增信释疑，以期坚定信心，消除恐慌，增进理解。

南非国家广播公司（SABC）电视台、南非卫星电视5台、开普电视台、Newzroom Africa电视台，独立传媒集团、非洲通讯社、《周末守卫者报》、新闻24小时、每日独行者网站、目击者新闻网站等南非主流媒体，新华社、中央广播电视总台、中新社、环球广域传媒等驻南央媒、华媒等10多家媒体20余人出席记者会。

记者会持续近3个小时，SABC电视台、独立传媒集团、目击者新闻网站等主流电视台、网站等媒体对记者会进行全程网上直播，近万人观看。记者会后，林松添大使还分别接受了南非卫星电视五台、Newzroom Africa电视台、目击者新闻网站、每日独行者网站、央视等中南媒体专访。

非洲通讯社、新闻24小时网站、时代在线网站、索韦托在线、Jacaranda电台等以“新冠病毒来源仍需时间明确”、“对新冠肺炎的恐慌是人为制造的，完全没有必要”、“中国大使赞赏南非决定不从中国撤离公民的决定”、“数千名在华南非学生健康安全得到有效保障”、“建议外国公民留在中国而不是回国”等为题，当天下午第一时间刊发和转载了新闻报道和评论，认为中国有信心、有能力和资源防控疫情，并全力保障在华外国公民健康和生命安全。

网友纷纷感谢中国大使全面介绍疫情最新进展和及时、坦诚回应媒体和社会各界的关切，积极评价在此艰难时刻中国政府和人民的能力、勇气与担当，认为“从发现到完全认知病毒需要时间。现在还不能恐慌”，“完全赞同林松添大使所说，一些国家从中国撤侨就是把病毒带回自己国家”，“中国是当之无愧的大国，西方国家从没有对任何病毒采取类似应对措施，他们只相信战争和掠夺他国资源”，“新冠疫情确实是威胁全球的传染病，需要大家共同努力”，等等。

林松添大使记者会实录全文如下：

林松添大使：去年12月以来，中国湖北省武汉市爆发的新型冠状病毒肺炎疫情引发世界各国高度关注。当前疫情形势出现了新的发展势头，我愿借此机会同南非各界朋友、非洲和国际社会分享疫情最新进展，以及中国政府采取果断防控措施取得的积极成果。

一是新冠肺炎传染性很强，是致命的病毒。

截至2月13日24时，据中国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，全国共有确诊病例63851例，累计死亡病例1380例。中国香港（53例）、澳门（10例）、台湾（18）共发现确诊病例81例。

新型冠状病毒是首次感染人类。人类对该病毒认知还在逐步加深。尽管有人怀疑该病毒来源自蝙蝠或是穿山甲，但目前为止，病毒传染源、传播致病机理以及病毒变异情况仍未完全明确。包括美国在内的全世界医疗专家都没有专门治疗新冠肺炎的特效药，防控疫情扩散唯一有效的办法就是“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。

二是疫情总体可防、可控、可治。

疫情爆发以来，习近平总书记和中国党和政府始终把人民的生命安全和健康放在首位，把疫情防控工作作为党政首要任务,号召全体党员和领导干部战斗在抗击疫情的最前线，尽全力打赢这场疫情防控阻击战。我们全国部署、全国动员，及时启动全国联防联控应急机制并高效运行，果断采取最全面、最严格的防控举措坚决阻断疫情传播蔓延，集结全国医务人员和医疗物资紧急驰援武汉，及时公布疫情信息和防控工作进展，用最短的时间确定并及时与世界卫生组织分享了新型冠状病毒的全部基因序列，持续开展全国公共卫生知识教育，让疫情防控成为14亿中国人的自觉意识和行动。

在中国党和政府坚强领导下，在中国人民团结一心，众志成城下，中国全力抗击疫情已取得积极成效，全国和湖北疫情发展出现 “两降一升”的积极态势。

1、新增确诊和疑似病例连续下降。全国每日新增确诊病例2月4日达到峰值3887例，此后8天持续下降,11日降至2015例；新增疑似病例2月5日达到峰值5328例，此后持续下降，13日已降至2450例。

湖北省每日新增病例2月4日达到峰值3156例，此后逐渐下降，11日已降至1638例；新增疑似病例2月2日达到峰值3260例，此后连续下降，13日降至1154例。

在湖北以外省份，新增确诊病例2月3日达到峰值890例，此后10天持续下降，13日降至267例；新增疑似病例6日达到峰值2211例，之后持续下降，13日降至1296例。

尽管2月12日全国新增确诊病例达15512，这主要是因为湖北省采用临床诊断方法，大幅提升了湖北省确诊病例数量（2月12日新增确诊病例13332例），目的是加快现有疑似病例确诊速度，以便更好隔离治疗。但全国新增疑似病例持续下降，全国疫情积极发展态势更加明显。

2、治愈率明显上升。全国每日新增治愈人数自2月5日起大幅增加，2月12日、13日当天新增治愈均超过1000人，累计治愈6723人，治愈率10.7%，治愈比例明显上升；湖北省2月12日起每日新增治愈出院人数达700-800人以上。截止2月13日24时，累计治愈3862人，治愈率7%。湖北以外省份累计治愈2861，治愈率24.1%。

3、死亡人数保持较低水平。全国每日新增死亡人数控制在100以内，累计总死亡人数1380人，死亡率2.1%，死亡病例主要来自湖北省，湖北累计死亡人数1318人，死亡率2.5%。湖北以外省份累计死亡人数62人，死亡率0.5%，死亡人数仅占全国死亡人数4.7%。

中国政府已经采取有效措施，坚决把疫情控制在中国境内，疫情向海外扩散的势头得到有效遏制。中国以外国家累计确诊病例只有447例，仅占全球确诊病例总数0.8%。从2月4日起发现新冠肺炎确诊病例国家数量控制在24个，连续7天未有新的国家发现确诊病例；目前为止中国以外国家因新冠肺炎死亡仅有1例，死亡率约0.25%。非洲迄今未发现新冠肺炎确诊病例。

WHO发布的统计数据显示，2月5日开始，中国以外确诊人数大幅增加主要是由撤侨、邮轮等事件造成，如美国、法国、德国、加拿大、澳大利亚、韩国等国家撤侨，以及日本钻石公主号邮轮发现174例确诊病例。

三是外界对疫情有担忧和焦虑情绪完全可以理解，但恐慌是人为制造，完全没有必要。

截至目前，共有27名在华外国人确诊新冠肺炎，其中3人已治愈出院，2人死亡（已通报外方），22人正接受隔离治疗。在华外国人数逾百万，仅留学生即达50万，在华非洲留学生超过8万人，其中5000名在武汉学习。在华南非留学生约3000人（其中湖北省165人），无一确诊病例。

根据美国疾控中心数据，2009年美国爆发H1N1流感疫情，全球214个国家和地区受波及，多达6100万人感染，近30万人死亡。自2019年10月1日至2020年1月25日美国流感季已导致1900万人感染，至少1万人死亡。从2010年到2019年，每年有超过3.7万名美国人死于流感。

事实再次证明，在华外籍人士此时留在中国，严格遵守中国的疫情防控措施是最明智、最划算、最安全的正确选择。而从中国回到自己国家既不安全、成本高又有风险，因为乘飞机长途飞行病毒传播风险非常大。他们带回的不是对祖国的忠诚，而是致命病毒，只会威胁自己家人、朋友和同胞的健康安全。中国有信心、有能力、有资源战胜疫情，且已经并将继续全力确保每一个在中国的南非公民，特别是留学生的健康和生命安全。

四是疫情防控是人与自然的全球之战，需要国际社会携手应对。

中国抗击新冠肺炎疫情，坚定维护了中国人民和世界人民的健康和生命安全，为世界公共卫生与人权事业做出了新的贡献，树立了新的标杆，赢得了世界各国和世界卫生组织等国际组织的高度赞赏和支持，国际社会对中国高效果断抗击疫情的能力充满信心。

病毒没有国界，需要各国团结协作、携手应对。在这场人与自然的全球之战中，中国不是在孤军奋战。包括南非在内的很多友好国家和世卫组织、联合国等多个国际地区组织都通过各种形式表达对中国防控疫情努力的充分肯定和坚定支持。感谢世界卫生组织以负责任、专业、科学的态度支持和指导各国抗击疫情。

在此，我还要特别感谢南非总统拉马福萨，非国大、南非共等政党，南非卫生部、外交部、内政部、贸工部、税务海关总署等政府部门，以及工商、学术、媒体等各界朋友的坚定理解和支持。他们给予中国政府和人民的不仅是强大声援和防控疫情物资，也是团结和力量，以及强大信心和坚定支持。我们坚信，只要各国团结一致，众志成城，密切协作，一定能战胜新冠肺炎这一人类公敌。

下面我愿意回答大家提问：

问：据您刚才介绍，目前新冠肺炎疫情扩散势头在中国正得到有效控制，新增疑似病例和确诊病例均呈现持续下降趋势，但疫情尚未得到完全控制。日前，世卫组织将包括南非在内的13个非洲国家列为应对冠状病毒疫情脆弱国家，中国将采取何种措施，确保疫情不向非洲输出？

答：中国采取了最全面、严格的疫情防控措施，坚决阻断疫情对外扩散和传播，力争把病毒消灭在中国境内。

中国政府早已要求所有旅行社暂停组织所有国内和国际旅行团，要求即将出国的中国公民认真填写、签署出境健康申报表，并在全国所有离境机场、港口等口岸实行体温监测，以确保出国人员不会将病毒带出境外，严防病毒输出。

我们一直与世卫组织保持密切联系，及时通报疫情信息，每天更新疫情，通过世卫组织让世界人民第一时间了解疫情发展和中国防控成效。

公共卫生领域一直是中非合作优先领域，中方在西方国家爆发埃博拉疫情后，出台了一系列举措援助和支持非盟和非洲国家建设非洲疾控中心，培训医务人员，提高公共卫生能力建设，并派遣卫生专家赴疾控中心与非洲专家并肩工作。

武汉疫情爆发后，中国驻南非使馆及时同南非外交部、卫生部建立了信息通报机制。南非政府第一时间建立了有效的疫情防控机制，指定了11所专业医院，公开了热线电话，并积极高效服务其他非洲国家。我对南非的快速反应机制、专业精神和科学应对能力充满信心。即使有少数疫情传入，南非完全有能力处置，不必恐慌。

截至目前，南非和非洲均没有确诊病例，这就是中非携手合作、共同应对的积极结果。我们将通过非洲疾控中心及双边渠道继续加强联防联控合作，全力有效防控病毒向南非乃至非洲传播。

问：目前中国境内感染人数仍在增加。有西方媒体称，中国公布的确诊病例数远低于实际感染数，批评中国有意隐瞒疫情。你对此怎么看？

答：这种论调十分无知，且明显带有偏见。中华人民共和国把人民放在最前面，充分体现了“人民至上”的治国理念。疫情爆发以来，习近平主席以及中国党和政府始终把人民的生命安全和健康放在首位，把疫情防控工作作为党政首要任务，全国部署、全国动员、全力坚决防控新冠肺炎疫情。

一、及时成立了全国和各地的联防联控机制并高效运行，严格对确诊患者、疑似患者、发热患者和密切接触者分类集中收治隔离，在湖北省我们开展了逐一上门排查这“四类”人员，挨家挨户上门测体温，第一时间确认“四类”人员并送往隔离点和定点医疗机构。

二、这是致命的传染病，相信没有任何家庭、社区或村落愿意隐瞒病情，以免让自己家人、邻居、朋友、同事不慎感染。深圳有一个家庭六口人，其中一人曾赴武汉旅行并感染病毒，患病回家后导致全家都感染，这个消息震惊了全国人民。

三、防控疫情期间，对确诊或疑似新冠肺炎患者的治疗，个人无需承担医疗费用，感染者不会因付不起医药费而不去医院就诊治疗。

四、中国已实施《中华人民共和国传染病防治法》，任何人故意隐瞒病情不报就是违法行为，将被追究刑事责任。

可见，这种恶意污蔑中国隐瞒疫情的不负责任言论不仅用心险恶，而且十分无耻。

问：目前，国际上出现一些对中国人、特别是留学生的歧视做法，有的甚至将病毒定性为“中国制造”，借机煽动反华情绪。您对此有何评论？

答：当前，我们面临的是一场人与自然的全球战争，而不是国家之间或人民之间的战争。任何制造谣言、将疫情政治化的做法既不道德，也不人道，更不理智、不科学。对此，我们坚决不接受。

2009年美国爆发H1N1流感疫情，波及214个国家，造成近30万人死亡。从2010年到2019年，美国每年有超过3.7万人死于流感。去年10月1日到今年1月25日，美国流感季已导致1900万人感染，超过1万人死亡。我们也并未将其称为“美国制造”,或对美国人民采取歧视性做法。

联合国秘书长古特雷斯强调要避免污蔑和歧视无辜受害者。世卫组织总干事谭德塞说，这是一个需要事实而不是恐惧的时刻，是需要科学而不是谣言的时刻，是需要团结而不是羞辱的时刻。

这是一场突如其来的全球公共卫生危机。病毒没有国界，没有任何国家可以逃脱。国际社会唯一正确的选择就是并肩战斗，才能战胜我们共同的敌人。

问：近日，有南非媒体表示，南非邮政公司担心来自中国的邮件和包裹可能带有新冠病毒，南非邮政工人不得不佩戴口罩和手套办公，有些人甚至拒绝处理来自中国的邮件和快递包裹。您对此有何看法？

答：迄今，没有任何证据表明邮件包裹或集装箱会传递病毒。南非邮政公司部分员工的恐慌情绪没有任何事实依据，也没有必要。世界卫生组织也表示，病毒无法在物体表面存活太长时间，所以接收跨国快递不会感染新冠病毒。11日《星期日时报》网站上报道，南非制药公司Dynamics研究员在报道中说，来自中国的信件或包裹是安全的。

截止2月13日，中国之外的新冠病毒感染者只有447人，如果扣除在日本游轮上的174例确诊病例，全球只有273个确认病例。这对于全球77亿人口来说，微乎其微。根据世卫组织统计，这些病例主要是湖北旅行史以及撤侨和乘坐国际邮轮导致的，而不是因为接收来自中国的邮件包裹。

世卫组织早已作出科学、权威和专业意见，要求国际社会避免过度反应和施加不必要的贸易限制。需要值得警惕的是，有些别有用心的人还会恶意炒作疫情，编造谎言，以图破坏中国同世界的正常人员和贸易往来。

问：近日，有媒体关注中兴南非分公司有一名南非员工感染新冠肺炎并去世，请问这个情况是否属实？

答：经认真核实，你提到的这个消息为假新闻。我们都知道，美西方国家善于制造假新闻，但在南非看到这些假新闻让我感到十分遗憾。

关于中兴南非分公司员工去世的消息，南非国家传染病机构（NICD）已经公开对有关谣言进行辟谣，明确表示该员工不是中国公民，也并非死于新冠肺炎。大家可以直接与NICD核实情况。

我也希望在座的媒体不要轻信假新闻，不为假新闻提供炒作的空间。

问：中国是南非重要贸易伙伴，我们高度关注此次疫情对中国经济的影响，担忧将影响南经济复苏，特别是旅游业和红酒等产品出口。您对此有何评论？

答：中国为应对这场突如其来的疫情，为最大程度保护中国人民和世界人民的生命安全，果断采取了一系列有效防控疫情的重大措举，并为此作出了巨大牺牲，这是我们为避免付出更大代价所能采取的最好做法。

疫情对中国经济发展确实产生了一定影响，但相信是暂时的，不会对全年经济造成颠覆性影响，更不会动摇基本面。

从短期看，疫情对消费、交通运输、旅游等行业确实造成了不小负面影响，但中国经济长期向好的基本面没有发生改变。

2003年非典疫情肆虐长达6个月，但中国当年的GDP和固定资产投资分别同比增长了10%和30%以上。如今，中国经济体量已过100万亿元人民币，我们还有14亿勤劳智慧的中国人民。只要我们尽快打赢疫情阻击战，并迅速组织有序复工复产，我们有信心使经济恢复到合理运行空间。

2008年金融危机以来，中国经济对世界增长的贡献率每年超过30%，超过所有发达国家总和。中国经济的波动无疑将对世界经济带来重大影响。最近，美西方国家提高赴华旅行警告级别，暂停往来中国航班，对人员流动设限等过度反应，将对世界投资贸易和旅游业等产生重大影响。这显然是不理智、损人不利己的选择。

中国疫情肯定会对中南旅游等互利合作产生一定负面影响，春节期间就很少有中国人来南非旅游。但中国疫后恢复，南非投资贸易和旅游或将迎来重要机遇。南非总统、政府、非国大和各界人民、特别是媒体在中国抗击疫情最困难时刻，与中国人民同在，以各种形式给予中方理解和支持，给予我们巨大的力量和信心。对此，中国人民不会忘记。只要南非做好准备，疫情结束后中南投资贸易和旅游互利合作必将迎来更大发展。

问：日前，美国参议员Tom Cotton和有些美国学者说，新冠病毒是不慎泄露的生化武器，可能来自中国生物战计划，称中国政府隐瞒真相、欺骗人民。您对此有何评论？

答：在我看来，这种来自美国的不负责任言论不值得作任何评论。一些美国人总是睁着眼睛说瞎话，躲在家里制造各种谣言。他们还生活在过去的时代，仍不愿了解变化了的世界，更不愿承认时代变了，世界变了，中国变了，让自己的思维和思想跟上并融入现代文明。这是最可悲的现象和现实。我们相信包括大部分美国民众在内的世界各国人民，对这种谣言有足够的分辨能力。

我们也曾听到在中国一些谣传，有人说美国军方人员曾在疫情爆发前前往武汉，病毒可能来自美国军方实验室。但我们选择不相信这种假新闻。我们相信美国政府和人民不会冒天下之大不韪，不讲道义和人类底线，这种谣言在中国没有市场。

美国一些人善于肆意制造并传播假消息，并不以为耻，已造成了许多人间悲剧。伊拉克前总统萨达姆就这样被活活打死，并导致成千上万伊拉克人丧失生命，数百万人流离失所，却为恐怖主义发展提供了温床。

我们真诚希望那些美国人能吸取教训，以人为善，也让自己过得更快乐一些。

(责编：于洋、燕勐)