国家遇疫情 侨团急分忧

人民网里约热内卢17日电 （记者 吴杰）庚子年春节到来之时，新型冠状病毒肺炎疫情在中国快速蔓延。得知消息后，距离祖国近两万公里的巴西中国和平统一促进会王俊晓会长坐不住了，他在第一时间召集监事长陈春平、执行会长张小春和秘书长林海平等一起发出倡议，急国家所急，想人民所想，为战胜疫情奉献力量。倡议书一经发出，侨团成员迅速作出反应。

台湾籍侨领陈碧云女士带领台湾籍理事积极响应，发动身边的亲朋好友参与捐款，与此同时，他们还以微信、电话的形式，表达抗击疫情的决心和对祖国人民的慰问，充分表达了“两岸一家亲”的深厚民族感情。

著名侨领、巴西和统会前任会长尹楚平先生，在本次疫情一爆发即主动向多个相关部门捐款捐物。当得知和平统一促进会发出倡议时，毫不犹豫地再次捐款，充分展现一个爱国侨领的模范带头作用。

巴西和统会副会长也是巴西和统会创始人之一、安徽籍侨领魏贵德先生在疫情来临之际，积极联络本省籍侨胞和家族成员捐款捐物。

“位卑未敢忘忧国”，巴西和统会王俊晓会长说，我们的捐款是有限的，但是，我们的爱国之情是无限的，无论身在何地，我们都将尽自己所能贡献绵薄之力。我们坚信，有党中央的英明领导，有全国人民的努力奋斗，有海外侨胞的大力支持，万众一心，共克时艰，必将取得抗击疫情的最终胜利。

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