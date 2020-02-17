人民网讯 近日，丝绸之路沿线民间组织合作网络秘书处、中国民间组织国际交流促进会及团体会员收到许多国家非政府组织发来的邮件、微信、视频，关心中国抗击新型冠状病毒肺炎疫情进展，声援中国抗击疫情的努力。

一些非政府组织负责人、前政要对中国战胜疫情充满信心。中意友好协会主席、意大利众议院前议长伊蕾妮·皮韦迪称，我多次在意大利媒体赞扬勇敢、坚定的中国人民紧急时刻表现出来的奉献精神和凝聚力。衷心希望中国和中国人民战胜这次挑战，取得成功。保加利亚前总统普列夫内利耶夫表示，相信中国政府能够成功克服困难，恢复国家正常秩序。对中国经济实力和坚实基础很有信心，相信中国能迅速恢复，继续发展，更加强大和团结。帕潘德里欧基金会主席、社会党国际主席、希腊前总理乔治·帕潘德里欧发来视频说，中国为抗击疫情做出了不懈努力，是真正的勇者行为。中国面对疫情时迅速、透明的反应，令人印象深刻。希腊人民的心与抗击疫情的中国人民同在。丝绸之路国际总商会高级顾问、克罗地亚前总统斯捷潘·梅西奇发来视频说，当我听到武汉人民在夜里隔着窗户呐喊“武汉挺住”的时候，深深感动于中国人民的精神。我多次惊叹中国的经济发展和悠久文化，但令我印象最深刻的还是中国人民的善良、勤劳、勇敢。中国强大且广交好友，我相信健康和快乐必将提前到来。沙拉夫可持续发展基金会主席、埃及前总理沙拉夫说，我咨询了医疗卫生方面的专家，所有被咨询者都表示中国在医疗救治和卫生危机管理方面做得很出色。我坚信中国一定会战胜危机，危机过后中国将更加强大。联合国人道主义事务顾问穆拉特·尤泽发来视频说，我们要对所有勇敢抗击疫情的中国人道主义战士说，你们要坚强、保重身体、小心谨慎。你们会取得最终胜利，我们相信你们。

多家非政府组织高度认同赞赏中国应对疫情举措。印度辨喜国际基金会表示，当前中国的困难只是暂时的，中国共产党和政府做出了卓有成效的努力，希望中国早日回归正常轨道。坦桑尼亚中国友好协会秘书长卡哈马表示，相信在习近平主席的坚强、英明领导下，中国能很快找到解决之道。鲁道夫·沙尔平战略咨询交流股份有限公司董事长、德国前国防部长、社会民主党前主席鲁道夫·沙尔平表示，我们对中国自2020年1月以来采取的广泛严格的防疫措施，对中国同世界卫生组织等国际机构的紧密联系，对中国专家同德国同行的密切合作，表示衷心赞赏。贝尔格莱德世界平等论坛主席约万诺维奇认为，中国应对工作透明、全面，令人印象深刻。塞尔维亚是中国的传统朋友和全面战略伙伴，完全支持中国应对疫情的努力。尼泊尔文化教育协会负责人哈利仕高度评价中国应对疫情时的大国担当和采取的措施，感谢中国为世界作出的贡献。印度中国经济文化促进会秘书长萨奇夫表示，中国政府应对疫情的快速反应前所未有，应当成为灾害管理的典范，值得其他国家学习。斯里兰卡中国友好协会主席古纳提莱克表示，中国领导人极为重视保护人民生命安全，应对措施令人赞叹。相信中国能够打赢这次史无前例的抗疫斗争，拯救中国人民乃至世界人民。

疫情发生后不久，不少非政府组织积极捐款捐物，发声支持中国。国际计划生育联合会在其官网首页发布全球倡议书，成立应急基金，号召全球捐助者为中国捐赠口罩和防护用品。世界绿色设计组织在春节期间，紧急组织和动员本机构各国分会及当地华人团体，力所能及地帮助中国采购急需医疗物资、打通采购渠道。美中合作委员会邀请美国国会议员、知名医生等举行“支持中国，共同抗击病毒”新闻发布会，起草信函组织募捐活动。中意友好协会发挥成员关系，努力整合各自领域内的医疗物资渠道，收集购买医疗用品，提供力所能及的帮助。希腊中国协会一直被中国疫情所牵动，协会成员正在帮助中国合作伙伴购买口罩等防护用品。蒙古国工商会向中国转交该会组织企业捐款约35万元人民币。世界神经外科学会联合会致函，对中国抗击新冠肺炎疫情的举措表示感谢和赞赏,认为中国如此迅速地确认病毒种类并公布病毒基因序列，还采取了积极举措抑制疫情蔓延，令人赞赏。该联合会也将加入研究病毒和抗击疫情的行动中来，为战胜新冠肺炎疫情尽自己的一份力量。日本自主和平民主广泛的国民联合会事务局长山本正治表示，愿协助中方伙伴在日本采购口罩等必需物资，帮助中国人民。荷兰中国友好协会鹿特丹分会会长黄敦品称，中国专业、科学的应对措施，让外界对中国充满信心，中方行动之快、规模之大，世所罕见，有关经验值得他国借鉴。相信中国依靠人民，科学防治，精准施策，完全有能力打赢这场疫情防控阻击战。保加利亚记者联盟、坦桑尼亚中国友好协会、尼泊尔公民意识论坛、贝尔格莱德世界平等论坛、柬埔寨农村农民支持组织等多家组织也都表示愿意提供力所能及的帮助。据中国侨商联合会不完全统计，截至2020年2月9日，其个人会员企业累计捐款捐物约6.94亿元，团体会员捐款捐物约6536万元，合计约7.59亿元。

面对个别国外媒体和社交平台上出现的不实报道和偏见误解，多家非政府组织发声支持中国，驳斥不实声音。阿根廷布宜诺斯艾利斯记者联合会主席莉迪亚·法卡莱表示，抗击疫情需要实际行动，而不是猜测。一些受利益群体驱使和操纵的媒体散播毫无根据的恐慌情绪，无助于应对疫情，并对实施可靠有效的疫情防控产生严重阻碍。白俄罗斯记者联盟秘书处表示，坚决反对国际上出现的虚假新闻报道。中国意大利学者协会表示，我们深深鄙夷任何歧视和攻击中国的表态。作为学者、科学家和有独立思考的人，我们将竭尽所能，向大众传播真实而宝贵的信息。巴基斯坦记者协会、孟加拉国媒体观察组织等多家新闻行会组织均表示，希望及时从中国得到更多关于抗击疫情的一手信息，以便充分报道，努力让更多本国基层民众了解真相。埃及记者工会主席特别代表艾哈迈德·萨拉姆表示，中国高效应对疫情的举措，已经向世界证明了自己的大国地位。这种“大国”地位不是来自于侵犯他国、干涉他国内政，也不是来自于军事和经济实力，而是来源于自己负责任的形象和每个中国人凝聚而成的强大力量。

此外，包括赞比亚南部非洲建设性解决争端中心、埃及沙拉夫可持续发展基金会、中非友好协会肯尼亚分会、日本社会教育团体碧波会、孟加拉中国友好协会、柬埔寨民间社会组织联盟论坛、缅中交流合作协会、马尔代夫中国贸易文化协会、泰中文化经济协会、斯里兰卡中国社会文化合作协会、斯里兰卡中国记者论坛、菲律宾人民力量与良政中心、国际徒步联盟等在内的多家社会组织，也纷纷通过举办活动、制作小视频等，传递各国民众对中国人民的良好祝愿和对中国战胜疫情的坚定信心。

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