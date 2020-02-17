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疫情面前，美方做了什么（钟声）

2020年02月17日09:56  来源：人民网－人民日报
 

在各国深度互联的今天，吹灭别人的灯，会烧掉自己的胡子。面对挑战，加强合作、共同应对，才是人间正道。

面对新冠肺炎疫情这一突发公共卫生事件，个别国家处理国际关系、看待国际合作的不健康心理暴露无遗。连日来，美国政府先是被曝出承诺的外援资金迟迟未兑现，后又在抗击疫情的关键时刻宣布削减对世界卫生组织的资金支持。凡此种种，进一步加深了人们对美国真实国际角色的认识。

日前，美国国务卿在社交媒体上向世界宣布，将拨款1亿美元，“支持中国抗击新冠肺炎疫情”，并说此举展现了应对疫情时“美国强有力的领导力”。然后呢？当人们开始关心此番“豪言”如何兑现时，美方的表态却吞吞吐吐起来——2月10日，在华盛顿举行的一场发布会上，有记者追问这笔资金的落实情况，美国国务院对外援助资源司司长答称，1亿美元其实只是一个上限，目前除已敲定一些对老挝援助项目外，这笔资金相关的其他援助行动还没有太多细节。

美方如果真心希望为老挝等东南亚国家应对疫情提供一些帮助，这自然无可厚非，毕竟这是一场全球共同面对的公共卫生挑战，任何建设性的国际合作都应受到欢迎。但即便如此，人们恐怕还是会指出，这笔援助资金迄今的落实情况，已经与其最初的“豪言”有了明显出入。而且，在疫情紧迫的情况下，美国承诺的援助资金迟迟没有落实细节，也同其所谓“强有力的领导力”不符。

为何从高调宣布转向含糊其辞、低调处理，美方的葫芦里究竟装的是什么药？就在人们产生质疑之际，又有一则消息传出：最新公布的2021财年预算报告显示，白宫计划将提供给世卫组织的资金减半。

在全球抗击疫情的关键时刻，世卫组织发挥的协调作用更显关键。美方此时释放削减提供给世卫组织资金的消息，这是要说明什么？美方给出的理由是，对特定国家的直接援助是应对公共卫生危机的更好方式。但人们此时会更加疑惑——既然美方认定直接援助更加有效，那么此前承诺的1亿美元抗疫援助资金的有效性究竟如何体现？

疫情面前，美方已经做了什么，世人都看在眼里。美方明显违背世卫组织建议，率先宣布旅行禁令，美国一些政客甚至带头散播阴谋论，持续借疫情抹黑中国。这样的阴暗心理与危险做法，显然已经不只是离美方自称的“强有力的领导力”有距离，而是离人类共同的文明标准都有距离了。值得指出的是，大多数美国卫生专家以及美国公众都希望各方通力合作战胜疫情，但华盛顿出现的种种政治化操作，与公众的诉求背道而驰。

近年来，国际社会对美国外交的最大担忧是，这个世界头号大国参与国际合作的意愿明显下降，对国际多边体系的支持明显减弱，其任性行为给全球治理带来的负面效应不断加深。美方在当前疫情面前的种种言行，显然进一步加深了人们的相关认识。需要提醒的是，在各国深度互联的今天，吹灭别人的灯，会烧掉自己的胡子。面对挑战，加强合作、共同应对，才是人间正道。

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 03 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)
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