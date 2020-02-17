武汉人民，乃至湖北省人民，他们付出了很多。我要感谢他们，感谢他们的合作。他们正在采取行动，既是在保护自己，也是在保护全世界。我们要团结一心、相互扶持，我们一定能战胜疫情。我祝福中国人民一切安好，我是他们中间的一分子。

——世界卫生组织总干事谭德塞

我坚信，只要中国人民和世界人民齐心协力，我们必定能够书写捍卫生命的伟大历史新篇章。胜利的光辉近在眼前。我谨再次向艰苦奋斗的中国人民致以诚挚的慰问和崇高的敬意。

——联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文

我们是命运共同体，中国绝不是孤军奋战。日本与中国共同面对、并肩作战。我个人也将竭尽所能为中国提供帮助。

——日本前首相鸠山由纪夫

我向受到新冠肺炎疫情影响的中国民众表示慰问，并对中国政府和中国人民为抗击疫情所作出的巨大努力，以及一线医护人员的专业素养和奉献精神表示赞赏。瑞士政府努力在为中国提供抗击疫情的医疗物资和专业知识。祝中国早日战胜疫情，瑞士和你们在一起。中国加油，武汉加油！

——瑞士驻华大使罗志谊

我们非常感谢中国政府及相关部门通过各种渠道、用多种语言持续提供有关疫情的信息。这有助于我们更好地开展针对古巴在华侨胞的防护工作。“白衣天使”的奉献和利他主义精神，以及中国人民在当前形势下的团结一心，应该得到我们格外的认可和感谢。亲爱的中国朋友，你们并不孤单。古巴与你们在一起！

——古巴驻华大使卡洛斯·米格尔·佩雷拉

中国人民经历过很多挑战。作为你们的朋友，巴西对你们有信心。我们知道，中国人民一定会打赢这场“战斗”。

——巴西驻华大使保罗·瓦莱

我们和你们在一起，我支持你们。面对新冠肺炎疫情，中国人民英勇作战。我钦佩你们的勇气、坚韧和努力。祝愿中国抗击疫情早日取得胜利。

——美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩

我想对中国人民说，我被你们快速全面动员开展疫情防控的努力所感动。我对中国政府和中国人民全力以赴控制新冠病毒，深感震撼。我相信胜利一定属于你们，我们一直在你们身边。

——墨西哥通讯社社长圣胡安纳·马丁内斯

中国政府采取了独特而高效的防控措施，及时阻止了疫情扩散。面对疫情，中国政府第一时间非常公开、透明地分享了相关数据，为全球范围内作出快速反应、研发疫苗提供了便利，也更有利于全面、有效战胜疫情。

——比利时泽布吕赫港务局荣誉副总裁文森特·德·塞德勒

我们对受到新冠肺炎疫情影响的民众深表同情并给予全力支援。我相信中国一定能以最好的方式，应对这次复杂的局面。我谨代表波尔图大学和孔子学院对中国为遏制疫情、减轻病毒影响所作的努力表示支持和赞赏。相信通过国际紧密合作，我们一定能够避免大规模流行病的发生。

——葡萄牙波尔图大学副校长兼孔子学院外方院长若昂·维洛索

俄罗斯各界向奋战在抗击疫情一线的医护人员、罹患疾病的人们及他们的家庭表示慰问并真挚祝福。我们愿意向中国人民提供必要帮助，以尽快消除共同面临的这一威胁。对我而言，中国就是我的第二个家，那里有许多我的好朋友。我非常高兴地看到，康复出院的人数不断上升。中国是一个伟大的国家。我坚信，中国政府与中国人民团结一心，众志成城，将很快取得战“疫”胜利。

——俄罗斯科学院远东研究所研究员、俄中友好协会中央理事成员安娜·冬琴科

我想给所有与疫情作斗争的中国民众加油。我们能克服这些困难！巴拿马是中国的朋友。我们将继续通力合作、共同努力，赢得胜利。

——巴拿马经济学家、《丝绸之路与巴拿马》一书作者埃迪·塔皮尔罗

（本报记者吴杰、张远南、刘旭霞、任彦、刘军国、张晓东、李晓骁、姜波、黄发红、王海林、陈尚文、李琰、杨一采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 16 版）

(责编：马昌、岳弘彬)