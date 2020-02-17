人民网>>国际

刚果（金）埃博拉疫情防控面临挑战

本报驻南非记者  吕  强

2020年02月17日05:53  来源：人民网－人民日报
 

　　世界卫生组织日前在日内瓦宣布，刚果（金）埃博拉疫情防控出现积极信号，但疫情仍然构成国际关注的突发公共卫生事件。世卫组织总干事谭德塞说，世卫组织已经将刚果（金）埃博拉疫情扩散的风险评估从“极高”下调为“高”，而在全球范围内将风险级别维持在“低”。

　　谭德塞在世卫组织相关会议上表示，世卫组织紧急委员会建议继续将刚果（金）暴发的埃博拉疫情认定为国际关注的突发公共卫生事件，他接受了这一建议。他同时指出，刚果（金）东部疫情控制出现“非常积极的信号”。已有超过1000名感染者被治愈。比如，2月5日至11日仅新报告了3例确诊病例，病例的区域分布持续减少，发病率也呈下降趋势。

　　刚果（金）的此轮埃博拉疫情于2018年8月暴发，此后不断扩散。乌干达等国也出现了病例。世卫组织于去年7月宣布该疫情为国际关注的突发公共卫生事件。截至目前，本次疫情已造成3400多人感染，2200多人死亡。这次埃博拉疫情的严重性仅次于2014年至2016年，当时西非三国的埃博拉疫情造成超过1.1万人丧生。

　　据悉，当地的医疗救助人员发现，埃博拉病毒可能在一些患者的体液中持续存在，已有因此造成的二次感染病例。世卫组织表示，未来对于患者的护理和监测工作是降低疫情传播风险的重点。同时，由世卫组织支持的埃博拉疫苗研发取得重大进展。世卫组织2月14日表示，该组织于去年11月宣布通过了有史以来最快的疫苗预认证程序，认定了一款埃博拉疫苗符合标准，加快了疫苗的批准和推广使用过程。初步研究结果显示，该疫苗具有97.5%的防护效力，现在刚果（金）、布隆迪、加纳和赞比亚已迅速采取行动，决定对该疫苗发放许可证。

　　防疫形势虽然整体向好，但依然面临不小挑战。刚果（金）还在持续暴发麻疹、霍乱等其他传染病。这些疾病与埃博拉病毒感染的早期症状相似，增加了鉴别难度。此外，地区不安全局势持续威胁着防疫工作。武装冲突给对感染者的追踪和人道主义救助造成严重障碍，很多武装组织占据的村庄难以开展疫情监控工作。同时，世卫组织还特别提到，需要加强在当地社区的宣传工作，让医疗工作者和民众建立充分信任，避免因不信任和抵制情绪导致发生暴力事件。

　　（本报约翰内斯堡2月16日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年02月17日 15 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved