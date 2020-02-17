刚果（金）埃博拉疫情防控面临挑战

世界卫生组织日前在日内瓦宣布，刚果（金）埃博拉疫情防控出现积极信号，但疫情仍然构成国际关注的突发公共卫生事件。世卫组织总干事谭德塞说，世卫组织已经将刚果（金）埃博拉疫情扩散的风险评估从“极高”下调为“高”，而在全球范围内将风险级别维持在“低”。

谭德塞在世卫组织相关会议上表示，世卫组织紧急委员会建议继续将刚果（金）暴发的埃博拉疫情认定为国际关注的突发公共卫生事件，他接受了这一建议。他同时指出，刚果（金）东部疫情控制出现“非常积极的信号”。已有超过1000名感染者被治愈。比如，2月5日至11日仅新报告了3例确诊病例，病例的区域分布持续减少，发病率也呈下降趋势。

刚果（金）的此轮埃博拉疫情于2018年8月暴发，此后不断扩散。乌干达等国也出现了病例。世卫组织于去年7月宣布该疫情为国际关注的突发公共卫生事件。截至目前，本次疫情已造成3400多人感染，2200多人死亡。这次埃博拉疫情的严重性仅次于2014年至2016年，当时西非三国的埃博拉疫情造成超过1.1万人丧生。

据悉，当地的医疗救助人员发现，埃博拉病毒可能在一些患者的体液中持续存在，已有因此造成的二次感染病例。世卫组织表示，未来对于患者的护理和监测工作是降低疫情传播风险的重点。同时，由世卫组织支持的埃博拉疫苗研发取得重大进展。世卫组织2月14日表示，该组织于去年11月宣布通过了有史以来最快的疫苗预认证程序，认定了一款埃博拉疫苗符合标准，加快了疫苗的批准和推广使用过程。初步研究结果显示，该疫苗具有97.5%的防护效力，现在刚果（金）、布隆迪、加纳和赞比亚已迅速采取行动，决定对该疫苗发放许可证。

防疫形势虽然整体向好，但依然面临不小挑战。刚果（金）还在持续暴发麻疹、霍乱等其他传染病。这些疾病与埃博拉病毒感染的早期症状相似，增加了鉴别难度。此外，地区不安全局势持续威胁着防疫工作。武装冲突给对感染者的追踪和人道主义救助造成严重障碍，很多武装组织占据的村庄难以开展疫情监控工作。同时，世卫组织还特别提到，需要加强在当地社区的宣传工作，让医疗工作者和民众建立充分信任，避免因不信任和抵制情绪导致发生暴力事件。

（本报约翰内斯堡2月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 15 版）

(责编：马昌、岳弘彬)