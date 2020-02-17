“相信中国必能战胜疫情”（患难见真情 共同抗疫情）

“埃及人民与中国朋友在一起！”埃及《消息晚报》总编辑贾迈勒·侯赛因日前接受本报记者采访时，对中国人民积极抗击疫情表示支持。

“中国人民从来不会被困难吓倒。”贾迈勒表示，中国同埃及一样是文明古国，拥有灿烂文化和悠久历史。千百年来，中国人民历经挫折和磨难，遭遇诸多困难和挑战，总是用智慧、勇气和行动力将其战胜。贾迈勒说，埃及民众一直十分关注中国抗击新冠肺炎疫情行动。“在很短时间内建成可收治千余名患者的火神山、雷神山医院，这真是一件了不起的事情。世界上恐怕只有中国可以做到！”

贾迈勒说，面对疫情，中国万众一心、毫不畏惧，中国政府一方面在国内采取强有力的措施，一方面与世界卫生组织和其他各方积极沟通，遏制疫情进一步扩散。

作为一名资深媒体人，贾迈勒注意到，在这一特殊时期，各国多数媒体都在客观报道中国为抗击疫情所作出的努力，但也有部分媒体反应过度，缺乏科学、理性的应对态度，渲染恐慌情绪。“这不过是一些人希望通过‘唱衰中国’的方式，谋取自己的利益。”贾迈勒表示，尽管疫情会在短期内对中国的社会和经济活动造成一定影响，但改变不了中国经济长期向好的基本趋势。

“相信中国必能战胜疫情，人们将尽快恢复正常的工作和生活秩序。”贾迈勒表示，他对中国抗击疫情充满信心，埃及人民期待继续与中国展开经贸、文化等全方位合作。

（本报开罗2月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 03 版）

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