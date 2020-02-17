一场跨越万里的战“疫”支援

图为葡萄牙电力捐赠的医疗物资正在进行打包运送。

（三峡集团供图）

当地时间2月14日19时，一架载有4吨重、20多万件医疗物资的航班从葡萄牙波尔图起飞。飞越超过1万公里、途经中转后，这架班机将最终降落在广州白云机场，这批物资也将在第一时间发往武汉。

这批包括4.5万个医用口罩、420件医用防护服、1.5万件手术服、4万个医用帽以及10万双医用鞋套的医疗物资，是葡萄牙最大的能源企业——葡萄牙电力公司（简称“葡电”）从葡萄牙本国、西班牙和巴西等地筹集的。

中国春节前，一场突如其来的疫情打乱了全国人民的生活节奏。在葡萄牙的葡电首席执行官安东尼奥·梅西亚得知消息后，一直牵挂着疫情的发展。“来自中国方面的消息告诉我们，前方最紧缺的是医疗物资，购买医疗物资也是最难的，所以我们决定捐赠医疗物资。”

“2月初，葡萄牙市面上的口罩已经断货了，欧洲其他国家也是差不多的情况。”梅西亚在接受电话采访时说，为尽可能多地采购医疗物资，他联系了20多家供应商，动用全球资源进行采购。

从1月底到2月7日，一周左右的时间里，经过几个国家采购团队的共同努力，葡电一共购入20多万件医疗物资。而这对于一家能源企业来说，并非易事。目前，这批物资仍在运输过程中，物资运输保障、定向捐赠等工作，均由葡电的重要战略合作伙伴——三峡集团负责。

据梅西亚介绍，这次捐赠的背后，是葡电和三峡集团的一份深厚情谊。

“三峡集团是葡电多年的战略合作伙伴，我们一直保持很好的交流与沟通。得知疫情消息后，我们每天都很关心三峡的朋友们，关心中国的人民，想为他们做点什么。”他说。

在梅西亚看来，这次疫情虽然对很多行业都有影响，但葡电对三峡集团的承诺不会变，更不会影响双方的合作。“相反，我们希望与三峡集团深化合作，进一步开拓第三方市场。葡电业务遍布全球19个国家，我们愿意与三峡一起在全球清洁能源领域深耕细作。”

对于中国抗击疫情前景，他显得很乐观。他说，中国战胜疫情只是时间问题。“中华民族是坚强的民族，他们做事很高效，一切困难都会过去。”

三峡集团所属三峡国际副总经理吴胜亮也表示，“我们坚信中国经济的韧劲，疫情对中国经济的影响只是暂时的。”吴胜亮介绍，三峡与葡电合作已经八年了，彼此相知相惜。三峡国际的海外业务大部分都是以本地化经营为主，疫情并未对项目推进产生影响。

据了解，2011年底，三峡集团收购了葡电21.35%的股权，成为其单一最大股东及战略合作伙伴，目前持股23.27%。在过去的八年多里，双方不断深化合作，合作清单越来越长，同时双方也共同致力于搭建中葡间友谊的桥梁。

疫情阻挡不了爱心和友情。

(责编：岳弘彬)