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美伊将全面恢复联合军事行动

2020年02月16日14:56  来源：新华网
 

美国政府一名高级官员14日确认，驻伊拉克美军部队和伊拉克安全部队的联合行动将恢复正常。

这名不愿公开姓名的美国政府官员告诉媒体记者：“我今天得到简要信息，今明两天，我们可能会全面恢复联合训练、联合作战等。”

记者提问袭杀伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼对美国在伊拉克军事行动有何影响，这名美国官员回答：“我们正在非常迅速地恢复正常。”

美军1月初在伊拉克境内袭杀苏莱曼尼，伊拉克政府随后明言希望外国军队尽早撤出伊拉克。伊拉克议会随后投票表决，要求美军撤离。美国拒绝撤军。美国政府叙利亚问题和打击极端组织“伊斯兰国”特别代表詹姆斯·杰弗里1月下旬说，美军与伊拉克部队打击“伊斯兰国”的联合行动一度暂缓后部分重启，但全面恢复行动不能无限期搁置。

14日接受记者采访的那名美国政府官员说，苏莱曼尼之死对打击“伊斯兰国”国际联盟在伊拉克和叙利亚的行动有帮助。

北大西洋公约组织13日确认，伊拉克政府已经同意北约驻伊部队恢复对伊拉克安全部队的培训。北约同时准备增员培训队伍，以回应美国政府关于“扩大北约在中东地区军事部署”的要求。出于安全考虑，北约先前暂停在伊安全培训任务，撤离部分人员。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格14日在德国慕尼黑安全会议上说，北约可以接管打击“伊斯兰国”国际联盟负责的训练伊拉克北部库尔德安全部队任务。（杜鹃）【新华社微特稿】

(责编：于洋、杨牧)
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