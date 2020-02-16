世卫组织回应美官员涉新冠肺炎不当言论

新华社日内瓦2月15日电（记者凌馨）世界卫生组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安14日在世卫组织例行记者会上强调，中国政府在抗击疫情时与世卫组织始终保持密切合作，全球应对疫情要基于事实而非臆测。

瑞安是在回应西方媒体记者提出的关于美国官员声称中国新冠肺炎信息发布“不透明”一事时做出上述表述的。

瑞安表示，这些无疑都只是“观点和猜测”。他强调，世卫组织非常清楚的事实是，“我们在中国一直有专家组，世卫组织办事处从一开始就在那里，我们的驻华代表和其他小组早在几周前就在那里”。

他同时强调，在世卫组织看来，中国政府与世卫组织始终保持合作，邀请国际专家进驻，与全世界分享有关病毒的基因序列；同时，中国还在持续与国外展开交流，不断在国际医学杂志发表相关数据等，这很难与有关美国官员的言论相一致。

瑞安说，每个人都有权发表观点，但每个人也有权提供事实论据以支持其观点，“我们应该尽一切努力，避免将现在的局势‘政治化’”。

他说，在过去20年间，包括美国在内的全球各国与中国之间一直进行着深入的科研合作。“无论如何，科学家之间一直都在合作，未来也会继续合作”。

在此前的一次记者会上，世卫组织总干事谭德塞也重申，在全球共同抗击新冠肺炎疫情时，“需要事实，而非恐惧”，“需要科学，而非谣言”，“需要团结，而非污名化”。

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