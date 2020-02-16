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法国、埃及、日本、新加坡、马来西亚等国报告新冠肺炎病例情况

2020年02月16日08:37  来源：新华社“新华视点”微博
 

　　法国卫生部部长阿涅丝·比赞15日在新闻发布会上宣布，法国出现首个新冠肺炎死亡病例。据介绍，这位患者80岁，是来自武汉的游客。该患者1月16日抵达法国，出现症状后，从1月25日起在巴黎的医院进行隔离治疗，住院期间健康状况持续恶化。2月14日晚，该病人去世。

　　埃及卫生部14日报告了首例新冠病毒感染病例。卫生部发言人哈立德·穆贾希德当天发表声明说，一名外国人的新型冠状病毒检测结果呈阳性。目前感染者情况稳定，未显现任何症状，已被转移到指定医院隔离，其住所也已全面消毒。埃及卫生部同时对其密切接触者进行了病毒测试，结果均呈阴性，这些人员将在其住所进行为期14天的隔离。埃及卫生部并未透露该感染者国籍。

　　日本厚生劳动省15日宣布，当日东京新增8名新冠病毒感染者，其中7人都是13日确诊的一名出租车司机的密切接触者。“钻石公主”号邮轮上当日新确诊了67名感染者，其中38人无症状。此外，当日和歌山县和爱知县分别报告新增3名和1名感染者。截至发稿时，日本共确诊感染者338人。

　　新加坡卫生部14日晚宣布，截至当天中午12时，该国又确诊了9例新冠肺炎病例，全部是新加坡公民。所有新增确诊病例近期都没去过中国。目前，新加坡确诊病例数已达到67例，其中17例已完全康复出院。

　　此外，4名在马来西亚确诊感染新冠病毒的中国公民在接受治疗后痊愈，于14日获准出院。这4名中国公民为一家人，1月下旬在马来西亚确诊，此后在首都吉隆坡附近的医院接受治疗。截至14日下午，马来西亚共有19例确诊病例，其中7例已痊愈。

(责编：李枫、岳弘彬)
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