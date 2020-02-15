俄罗斯侨胞：战“疫”有我（海外纪闻）

俄统促会工作人员等正在莫斯科国际机场运送疫情防护用品。

1月29日上午8时，从莫斯科飞往杭州萧山机场的国际航班徐徐落地，俄罗斯华侨华人及爱心人士在俄罗斯采购的口罩、防护服和护目镜等医用物资快速运达杭州。这批物资的主要捐赠者俄罗斯中国和平统一促进会常务副会长周月敏和邓惠燕等人来不及喘口气，又投入到第二批物资的运输协调工作中了。

早在1月22日，湖北省宣布确诊新冠肺炎444例，启动重大突发公共卫生事件二级应急响应的消息一传到莫斯科，立刻引起了当地侨胞的高度关注。得知国内疫情防护用品紧缺，俄罗斯各华侨华人社团立即行动起来。1月24日，也就是大年三十，俄罗斯中国和平统一促进会暨俄罗斯华侨华人联合总会（以下简称俄统促会）就在微信群中发布信息，征集购买各种疫情防护用品的渠道，并在会长虞安林的统一部署下，有条不紊地展开了“散装捐赠”计划：鼓励并协助各理事会员单位根据自身的情况向国内捐赠防护物资。

一时间，俄罗斯浙江华侨华人联合会、俄罗斯华侨华人青年联合会、莫斯科华侨华人联合会、莫斯科乐清商会、莫斯科瑞安商会、莫斯科温州总商会、莫斯科河北商会、俄罗斯义乌经贸文化交流促进会、俄罗斯远东地区温州商会等众多侨团立刻忙碌起来，大家纷纷表示“国有所需，侨有所应”。

1月25日，俄罗斯中国总商会第一时间发出倡议书，鼓励会员单位、华侨华人为战“疫”捐赠。目前，已筹集到一批各类战“疫”防护用品，并分批发往国内。

2月3日，我的一个熟人在朋友圈“吐槽”：“看朋友圈才知道他这阵子日夜忙碌，在往国内几个省捐助口罩等医疗物资……迄今为止，还没有问过家里人一句‘你们缺不缺口罩，要不要给你们寄一点。”这个熟人口中的“他”，是其公爹，俄统促会常务副会长、莫斯科河北商会会长韩义奇。

2月5日，俄罗斯医用防护镜运抵上海，俄统促会常务副会长刘军赶到浦东机场，一面组织志愿者办理有关手续接收货物，一面安排将该批捐赠物资运往武汉、上海等地的一线医院。面对感谢，刘军直摆手：“前方比我们更辛苦！”俄统促会副秘书长曹凤也像刘军一样，从大年初二开始就带着全家人奋战在战“疫”志愿者行列中，既当联络员又当搬运工，往返于库房和机场之间，每天只睡四五个小时。

元宵节一大早，俄罗斯华侨华人青年联合会执行会长朱余克就驱车赶到库房，一箱一箱检查即将运往浙江乐清的防护用品。他对前来送餐的妻子解释道：“不能让任何一箱受损的防护用品运上飞机呀！”

战“疫”有我，俄罗斯华侨华人社团在行动。面对已经有新冠肺炎输入俄罗斯的个例，俄统促会未雨绸缪，成立了以虞安林为组长、我和原毅为副组长的应急预案小组，开通了专门的热线电话，协助驻俄使馆领事部为可能在俄罗斯出现的新冠肺炎患者提供法律和人道主义援助。

战“疫”有我，相关活动务实、低调。筹集的物资，有华侨华人社团和个人捐赠的，也有国内爱心人士及相关单位委托购买的。不查国内接收单位发布的信息，你根本不知道是哪个团体的物资，更别说捐赠者的名字了。周月敏的一句话说出了侨胞的心声：“去年至今，《我和我的祖国》在国内外传唱。正是这种爱国主义精神激励着大家争先恐后地加入抗击疫情的志愿者队伍。”朱余克坦陈：“看到不顾个人安危驰援湖北的医护人员，看到全国各地各行各业坚守在防疫前线的工作人员，你怎能不被感动！”平日很少发微信朋友圈的曹凤，日前在朋友圈发声：“前所未有的团结！速度！齐心协力！亲历现场，感动到有点想哭。”

我也深有同感。令我感奋的是：中国人民从历史沧桑中积聚起来的战胜一切苦难的牺牲精神和顽强意志；中华儿女“一方有难，八方支援”的传统美德和人文基因；中国政府建立在制度优势之上的号召力、凝聚力和执行力。

天佑中华！我坚信，在海内外中华儿女的共同努力下，一定会很快战胜这场疫情，迎来明媚的春天。

（作者为俄罗斯中国和平统一促进会暨俄罗斯华侨华人联合总会秘书长兼常务副会长）

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