原标题：国际及各国青年组织积极支持中国抗击新冠肺炎疫情

新华社北京2月13日电 亚洲青年理事会、上海合作组织青年委员会等国际青年组织，联合国秘书长青年特使，日本、英国、美国、印度、阿根廷等多国青年组织日前纷纷致信或以视频方式，高度赞赏并积极支持中国抗击新冠肺炎疫情的努力，呼吁为战胜疫情加强国际合作。

“我们同中国青年站在一起！”联合国秘书长青年特使贾亚特玛·维克拉马纳亚克致信共青团中央、全国青联，对中国青年在抗击新冠肺炎疫情中表现出来的责任感和行动力给予高度赞赏，号召世界青年与中国青年一起行动起来，共同战胜疫情。

上海合作组织青年委员会轮值主席、俄罗斯国家杜马议员杰尼斯·克拉夫琴科在视频里说：“我们对中国政府采取的措施以及对国际合作的开放态度表示高度赞赏。”

亚洲青年理事会主席、柬埔寨国会议员洪玛尼通过社交媒体，代表20个成员组织向中国青年及全国人民致以真挚的问候。他对中国政府和人民打好疫情防控阻击战表示坚定支持。

联合国志愿人员组织、西非经济共同体青年理事会、丝绸之路国际青年联盟等，日本、英国、美国、印度、阿根廷等国的青年组织也纷纷致信、发视频或举办活动，表示同抗击疫情的中国人民坚定站在一起，愿一同努力，共渡难关。

连日来，各国青年还通过实际行动向中国防控疫情提供支援。中俄青年创业孵化器交流项目的中俄团员从俄罗斯分三批发回各类防护用品。印度、土耳其、菲律宾等国青年组织成员还帮助中国地方组织和部门接洽了防护口罩的生产和采购渠道。

(责编：刘洁妍、贾文婷)