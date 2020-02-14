原标题：约翰逊改组内阁难有“大动作”

英国首相鲍里斯·约翰逊13日着手改组内阁，希望拉起“一套班子”，落实英国脱离欧洲联盟后的愿景，弥合执政党保守党内部乃至英国社会的裂痕。

首相办公室人士说，这次改组预期不会“大动”。

【着眼长远】

路透社报道，这次改组不会如外界预期那样具有“爆炸性”，出现组建跨部门团队等“大动作”。相反，一名首相办公室人士说，约翰逊更热衷培养新人、尤其是起用女性人才，让他们从基层岗位开始历练。另一方面，约翰逊会回馈那些助力他赢得去年12月议会选举的铁杆支持者，把他们纳入内阁班子。

“首相希望这次改组为现在和未来的政府打下基础，”这名消息人士说，“他希望提拔一批人才，让他们在今后数年继续得到擢升。他会回馈那些努力落实政府优先事项来提振国家、兑现变革……的议员。”

按这名消息人士的说法，约翰逊将提拔多名女性官员，包括英国武装部队国务大臣安妮-玛丽·特里维廉和“脱欧”事务次官苏埃拉·布雷弗。财政部主计长兼首席内阁大臣奥利弗·道登和国际发展大臣阿洛克·夏尔马预期同样在晋升之列。

【多重考量】

英国首相顾问多米尼克·卡明斯牵头政府机构改革。他先前主张内阁“大调整”，希望打破藩篱、组建跨部门团队，更好推进首相议程。

多名保守党官员说，现在之所以不是“大换血”的合适时机，一方面是因为代价颇高，另一方面可能干扰约翰逊向选民兑现诺言的努力。另外，约翰逊推进政府工作同时要兼顾与欧盟和美国的贸易谈判，预期不会轻松，因而不希望内阁成员有大变动。

英国1月31日正式“脱欧”，此后进入为期11个月的过渡期，双方在此期间将就贸易、执法、安全、能源等多个议题举行谈判，以明确未来关系。同时，英国还在尽力寻求与美国达成自由贸易协定，增加对美出口。（闫洁）（新华社专特稿）

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