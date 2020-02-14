人民网>>国际

约翰逊改组内阁难有“大动作”

2020年02月14日08:32  来源：新华网
 
原标题：约翰逊改组内阁难有“大动作”

　　英国首相鲍里斯·约翰逊13日着手改组内阁，希望拉起“一套班子”，落实英国脱离欧洲联盟后的愿景，弥合执政党保守党内部乃至英国社会的裂痕。

　　首相办公室人士说，这次改组预期不会“大动”。

　　【着眼长远】

　　路透社报道，这次改组不会如外界预期那样具有“爆炸性”，出现组建跨部门团队等“大动作”。相反，一名首相办公室人士说，约翰逊更热衷培养新人、尤其是起用女性人才，让他们从基层岗位开始历练。另一方面，约翰逊会回馈那些助力他赢得去年12月议会选举的铁杆支持者，把他们纳入内阁班子。

　　“首相希望这次改组为现在和未来的政府打下基础，”这名消息人士说，“他希望提拔一批人才，让他们在今后数年继续得到擢升。他会回馈那些努力落实政府优先事项来提振国家、兑现变革……的议员。”

　　按这名消息人士的说法，约翰逊将提拔多名女性官员，包括英国武装部队国务大臣安妮-玛丽·特里维廉和“脱欧”事务次官苏埃拉·布雷弗。财政部主计长兼首席内阁大臣奥利弗·道登和国际发展大臣阿洛克·夏尔马预期同样在晋升之列。

　　【多重考量】

　　英国首相顾问多米尼克·卡明斯牵头政府机构改革。他先前主张内阁“大调整”，希望打破藩篱、组建跨部门团队，更好推进首相议程。

　　多名保守党官员说，现在之所以不是“大换血”的合适时机，一方面是因为代价颇高，另一方面可能干扰约翰逊向选民兑现诺言的努力。另外，约翰逊推进政府工作同时要兼顾与欧盟和美国的贸易谈判，预期不会轻松，因而不希望内阁成员有大变动。

　　英国1月31日正式“脱欧”，此后进入为期11个月的过渡期，双方在此期间将就贸易、执法、安全、能源等多个议题举行谈判，以明确未来关系。同时，英国还在尽力寻求与美国达成自由贸易协定，增加对美出口。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved