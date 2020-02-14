对外援助，美国如此纠结（环球走笔）

“就像前几年一样，今年的预算报告也是在浪费打印纸。”就白宫2月10日提交的2021财年联邦政府预算报告，美国国会众议院外委会主席恩格尔作出如是点评。导致这种不满的部分原因是，同前两年一样，白宫在编制新预算报告时，再次选择了就对外援助资金开刀，计划将相关开支缩减到441亿美元，削减幅度达到了21%。

白宫新预算报告的封皮上，印着一行醒目标题——《一份为了美国未来的预算》。领会报告的内涵，从标题字面原意切入就可以了，即强调“美国”的未来。预算报告中，最能体现“美国优先”理念精髓的打算，或许就是在全球共同面对新冠肺炎疫情挑战的当下，白宫打算将提供给世界卫生组织的经费减半。

前两年，白宫试图缩减对外援助资金的做法始终没有在国会过关，今年大概率也不会例外。2020年是美国总统大选年，本就处于白热化的国会两党较量势必更加激烈，以至于许多美国预算专家预测，真正的大规模预算报告可能需要在大选尘埃落定后才能敲定。然而，这并不意味着白宫拿出的这份预算报告真的是“一沓废纸”——白宫预算报告从来不单纯是以“通过”为目标而编制，其意义很大程度上是为了在政治层面传递信息。

就数额看，对外援助资金占美国联邦政府总预算的比例不到1%，但在两党预算争夺战中，对外援助经费每年都备受公众关注。在这1%的预算背后，浓缩着丰富的象征意义。用国会民主党人的话说，白宫选择削减外援是拿给保守派选民的一块政治“红肉”。在许多保守派选民看来，美国面临的一切问题，都可以归结为被世界“赚了便宜”，解决问题的办法是一走了之。近年来，人们对于华盛顿“退群”已经不再陌生。

这样的“极简版”外交政策解读，并不符合全部现实。布鲁金斯学会资深研究员乔治·英格拉姆在一份对外援助科普读物中提醒美国公众：发达国家每年拿出国民生产总值的0.7%作为官方发展援助，这是一项有几十年历史的国际承诺。从横向对比看，美国也远没有一些人想象的那么慷慨。美国拿出的对外援助金额通常低于其国民生产总值的0.2%，在发达国家中的排序是很靠后的。

当然，美国政府并不是在所有方面都“抠门”。在开展对外发展合作方面虽然一直摆出紧缩架势，但在某些方面，华盛顿比任何时候都更舍得花钱。例如，在新预算中，白宫对现代化核武库就很慷慨，负责平日照看美国核武器的国家核安全管理局预算大增19%。

与此同时，美国虽然实施对外援助的意愿降低了，但对随之而来的国际反应，却又没有做好坦然接受的心理准备。在全球抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，美国选择削减世卫组织经费，但在美国国务院的对外表述中，时常挂在嘴边的是美国为抗击疫情发挥“强有力的领导力”，还不时宣称美国是对世界最慷慨的国家。近年来美国对非合作力度不够也广受诟病，但在抹黑其他国家与非洲的正常合作方面，华盛顿却比任何时候都更卖力。

对今天的世界来说，真正值得忧虑的或许并不是美国试图削减对外援助，而是美国既想少花钱，又想刷存在感。一个如此纠结的头号大国，又该让世界如何适应？

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 16 版）

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