人民网>>国际

对外援助，美国如此纠结（环球走笔）

胡泽曦

2020年02月14日05:49  来源：人民网－人民日报
 

　　“就像前几年一样，今年的预算报告也是在浪费打印纸。”就白宫2月10日提交的2021财年联邦政府预算报告，美国国会众议院外委会主席恩格尔作出如是点评。导致这种不满的部分原因是，同前两年一样，白宫在编制新预算报告时，再次选择了就对外援助资金开刀，计划将相关开支缩减到441亿美元，削减幅度达到了21%。

　　白宫新预算报告的封皮上，印着一行醒目标题——《一份为了美国未来的预算》。领会报告的内涵，从标题字面原意切入就可以了，即强调“美国”的未来。预算报告中，最能体现“美国优先”理念精髓的打算，或许就是在全球共同面对新冠肺炎疫情挑战的当下，白宫打算将提供给世界卫生组织的经费减半。

　　前两年，白宫试图缩减对外援助资金的做法始终没有在国会过关，今年大概率也不会例外。2020年是美国总统大选年，本就处于白热化的国会两党较量势必更加激烈，以至于许多美国预算专家预测，真正的大规模预算报告可能需要在大选尘埃落定后才能敲定。然而，这并不意味着白宫拿出的这份预算报告真的是“一沓废纸”——白宫预算报告从来不单纯是以“通过”为目标而编制，其意义很大程度上是为了在政治层面传递信息。

　　就数额看，对外援助资金占美国联邦政府总预算的比例不到1%，但在两党预算争夺战中，对外援助经费每年都备受公众关注。在这1%的预算背后，浓缩着丰富的象征意义。用国会民主党人的话说，白宫选择削减外援是拿给保守派选民的一块政治“红肉”。在许多保守派选民看来，美国面临的一切问题，都可以归结为被世界“赚了便宜”，解决问题的办法是一走了之。近年来，人们对于华盛顿“退群”已经不再陌生。

　　这样的“极简版”外交政策解读，并不符合全部现实。布鲁金斯学会资深研究员乔治·英格拉姆在一份对外援助科普读物中提醒美国公众：发达国家每年拿出国民生产总值的0.7%作为官方发展援助，这是一项有几十年历史的国际承诺。从横向对比看，美国也远没有一些人想象的那么慷慨。美国拿出的对外援助金额通常低于其国民生产总值的0.2%，在发达国家中的排序是很靠后的。

　　当然，美国政府并不是在所有方面都“抠门”。在开展对外发展合作方面虽然一直摆出紧缩架势，但在某些方面，华盛顿比任何时候都更舍得花钱。例如，在新预算中，白宫对现代化核武库就很慷慨，负责平日照看美国核武器的国家核安全管理局预算大增19%。

　　与此同时，美国虽然实施对外援助的意愿降低了，但对随之而来的国际反应，却又没有做好坦然接受的心理准备。在全球抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，美国选择削减世卫组织经费，但在美国国务院的对外表述中，时常挂在嘴边的是美国为抗击疫情发挥“强有力的领导力”，还不时宣称美国是对世界最慷慨的国家。近年来美国对非合作力度不够也广受诟病，但在抹黑其他国家与非洲的正常合作方面，华盛顿却比任何时候都更卖力。

　　对今天的世界来说，真正值得忧虑的或许并不是美国试图削减对外援助，而是美国既想少花钱，又想刷存在感。一个如此纠结的头号大国，又该让世界如何适应？


　　《 人民日报 》（ 2020年02月14日 16 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved