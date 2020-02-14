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坚信中国一定会战胜疫情（患难见真情 共同抗疫情）

弗朗西斯科·伊瓦拉

2020年02月14日05:40  来源：人民网－人民日报
 

　　我来自智利，在华中师范大学学习中文。大学生活丰富多彩，刚来几个月，我就已经对武汉这座城市充满感情。

　　近来新冠肺炎疫情暴发，武汉是疫情严重地区。身处武汉，我并没有感到慌乱，一直保持着乐观。学校给我们派发了口罩、肥皂等用品，指导我们如何自我防护，还准备了温度计测量体温。志愿者很照顾我们，及时告知各项信息。目前宿舍实施封闭管理，学校为我们提供一日三餐。我很少出宿舍，如果出门，会严格按照学校要求佩戴口罩，并勤洗手。

　　我在中国的两位智利朋友以及远在智利的亲友都有同样感受。我们也在向其他人传递这个信息。情况并不像很多人想象得那么严重，我身边没有出现物资短缺等问题，更没有假新闻里类似灾难电影的场景。近日，我接受智利媒体采访，向他们介绍了真实的武汉现状。我并没有考虑离开这里。

　　我知道，我们能保持镇定与安然，主要来自于中国政府防控疫情的果断措施以及中国人民的团结一心。为防止疫情扩散，中国政府当机立断采取了各种措施，这需要很大的决心和勇气。中国在很短时间内建成火神山、雷神山医院来收治被感染病人。我想，这在许多国家恐怕都难以实现。

　　一方有难，八方支援。我注意到，很多来自中国其他地区的医护人员、建筑工人、解放军战士在很短时间内驰援武汉，在危急时刻冒着生命危险前往一线。他们的责任感和执行力令人钦佩。同时，疫情也牵动着海外华侨华人的心，他们踊跃为抗击疫情捐钱捐物。这份凝聚力令人感动。

　　人们说，武汉是一座英雄的城市，我深以为然。大家都在本职岗位上勇敢地守护着武汉。事实上，他们守护的不仅仅是一座城市，更是整个世界。我坚信，中国一定会战胜疫情！

　　（作者为智利在华留学生，本报记者张远南采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月14日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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