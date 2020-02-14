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共同面对挑战，战胜困难！（患难见真情 共同抗疫情）

尚·马龙

2020年02月14日05:40  来源：人民网－人民日报
 

　　我去过中国150余次，在各地采风，为创作寻找灵感，也在行程中深深感受到中国人民的善良和奋斗精神。此次中国遭受新冠肺炎疫情，我真诚地希望能为中国朋友做些事情。

　　2012年，我所在的比利时瓦隆大区与中国湖北省建立友好省区关系，双方在经济、社会、文化各层面交流密切。武汉是一座美丽的城市，我在那里举办过音乐会，结交了不少朋友。这次，我和武汉友人共同创作了一首公益歌曲，用音乐传递希望和力量，激励人们勇敢前行。

　　这是一次自发的行动，每个人都抱着为中国加油打气的初衷参与进来。来自比利时、中国、英国三国的艺术家齐心协力在很短时间内完成了这部作品。我们希望以最快的速度传递我们对中国抗击疫情的支持，同时保证音乐作品的高质量呈现。大家通过互联网沟通，几乎每隔一小时就要讨论如何改进，从作曲、作词、编曲到录制、拍摄画面、剪辑制片，每一环节都反复推敲。

　　我是中国民乐的发烧友。在创作过程中，我萌生一个念头：加入编钟元素，与钢琴结合。东西方乐器交融，奏响中国与各国命运与共的华章。把家乡的声音融进去，湖北朋友听到一定会倍感亲切和温暖。

　　在歌曲中，我还写下武汉留给我的美好回忆：“夜走了，天亮了，天空和钟声一同醒来了，樱花在温暖的春风中飞扬。武汉，我们在等你。”

　　在制作音乐录影带时，我们选取了抗击疫情中许多感人至深的画面和振奋人心的场景：医护人员不眠不休奋斗在一线；火神山、雷神山医院建设夜以继日，与时间赛跑；全中国人民万众一心，并肩战斗；各地火速驰援疫情严重地区……这些画面正是我们创作这部作品的灵感源泉。

　　我的大女儿是歌曲主唱，此前我们从未合作过。她得知我的创作初衷后提出要出一份力：“我为自己能参与感到骄傲。”

　　还有很多比利时朋友主动提供帮助和支持，表达对中国的关心。有的拿出自己的录音设备，有的为我们录制小样。很多朋友说：“你们在做一件非常有意义的事情。”

　　我想告诉西方民众，不用担心。相信中国的能力。让我们与中国人民团结起来，共同面对挑战，战胜困难！

　　我想告诉中国医务工作者，你们在防控疫情、拯救生命方面作出了杰出贡献，你们是团结和无私的典范。中国医生，我向你们致敬！

　　我想告诉中国朋友，你们在抗击疫情的战斗中取得了了不起的成就，你们应该为自己感到自豪。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。疫情一定会被战胜，全世界人民都在期盼这一刻的到来！我随时准备回到中国，回到武汉，再一次为你们演出。

　　（作者为比利时钢琴家，本报记者方莹馨采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月14日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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