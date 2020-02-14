外国政党领导人和知名人士坚信中国能打赢疫情防控阻击战

本报北京2月13日电 近日，又有一些国家政党领导人和知名人士致电致函中共中央对外联络部，积极评价中方抗击新型冠状病毒肺炎疫情取得的进展，坚信中国能打赢疫情防控阻击战。

泰国民主党主席、政府副总理兼商业部长朱林表示，历史已无数次证明，中国共产党有能力和决心带领中国人民战胜各种挑战，坚信中国共产党将在这次抗击疫情的战斗中再次取得胜利。泰国民主党愿同中方开展各个层面的合作。

巴基斯坦人民党主席比拉瓦尔表示，面对这场突发疫情，习近平总书记和中国共产党带领中国人民，以惊人的速度和效率采取了艰巨繁重的应对措施，切实保障了中国民众和巴基斯坦在华人员的生命安全，展现出应对复杂挑战的坚强斗志和卓越能力。巴人民党向中国共产党和中国人民表示诚挚敬意和坚定支持。

印度尼西亚大印尼运动党总主席、国防部长普拉博沃表示，这场突如其来的疫情激发了全世界各国政府和医学界的巨大努力，印尼人民和大印尼运动党与中国人民感同身受、心意相连，祝愿中方的不懈努力取得成功。

土耳其正义与发展党副主席耶尔马兹表示，在中国应对疫情之际，土耳其人民愿意随时向中国人民提供帮助，土耳其正发党愿与中国共产党保持密切沟通协调，携手应对这一共同的挑战。坚信在习近平总书记的领导下，中国共产党、中国政府和人民一定能够取得疫情防控阻击战的最终胜利。

南非非洲人国民大会总书记马加舒尔表示，在中国共产党的有力领导下，中国人民众志成城，中国科学家、医护人员、人民解放军等各界人士有效配合，坚决抗击疫情，我们对此深感钦佩。非国大相信，在中国共产党的坚强领导下，胜利定将属于中国。

委内瑞拉统一社会主义党第一副主席卡韦略表示，整个国际社会都见证了中国共产党和中国政府为抗击疫情所采取的果断行动，并因此增强了战胜困难的勇气。我们完全相信，在习近平总书记的指挥下，中国共产党一定能带领中国人民取得最终的彻底胜利。胜利属于中国人民，疫情必将被战胜。

葡萄牙共产党总书记德索萨表示，中国党和政府积极救治病患，防止疫情扩散，全力保障人民健康，为阻止疫情在全球蔓延作出了不可估量的贡献。我们坚信，中国共产党和中国人民一定能渡过此次难关，在社会主义道路上继续发展和进步。

保加利亚前总统普列夫内利耶夫表示，中国人民在抗击疫情过程中展现出了巨大勇气和力量，使我们对中国取得最终胜利充满信心。我们见证了中国经济的强大实力和坚实基础，相信中国经济一定能快速恢复并取得更大发展。

此外，日本自民党干事长二阶俊博、日本公明党党首山口那津男、缅甸联邦巩固与发展党主席丹泰、尼泊尔大会党主席德乌帕、哈萨克斯坦“光明道路”民主党主席佩鲁阿舍夫、黎巴嫩共产党总书记汉纳·加里卜、以色列工党主席佩雷茨、波兰人民党主席卡梅什、塞浦路斯劳动人民进步党总书记基普里亚努、捷克和摩拉维亚共产党主席菲利普、巴拿马民主革命党总书记冈萨雷斯等也在来电来函中表示愿与中国共产党携手合作，共同抗击疫情。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 03 版）

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