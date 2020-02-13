原标题：综述：新冠病毒全球研究论坛闭幕 确定中短期科研“优先项”

新华社日内瓦2月12日电 综述：新冠病毒全球研究论坛闭幕 确定中短期科研“优先项”

新华社记者凌馨

新型冠状病毒全球研究与创新论坛12日在瑞士日内瓦闭幕。经过两天的讨论，全球科研人员认为短期研究重点应集中在研发更简易的确诊手段、为住院患者提供最佳治疗方案、有关流行病学研究等方面，而将研发疫苗和治疗药物作为中期研究的主要目标。

论坛由世界卫生组织和“全球传染病防控研究合作组织”联合举办，目标之一是达成一份“科研路线图”，以协调全球科研力量，确定应对新型冠状病毒的研究重点。

在12日论坛结束后的新闻发布会上，世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦介绍说，本届论坛探讨了新型冠状病毒研究的中短期优先项。从紧迫性来看，目前首要的是研发出更加简便易行的确诊工具，以便用在基层社区。她强调了这对低收入国家的意义，“因为目前的PCR检测方法对实验室环境提出了较高要求”。

斯瓦米纳坦还指出，如何为确诊入院病人提供最佳治疗护理方案也是需要迅速解决的问题；此外，科学界亟待研究病毒传染方式和开展相关流行病学分析，研究范围包括病毒发源地、病毒如何从动物传染到人、易感人群年龄段、潜在慢性病和环境条件如何影响病情、隔离等干预手段的影响等。

中期研究目标则将集中在疫苗和治疗药物的研发。斯瓦米纳坦说，目前已存在几种候选疫苗，大约三四个月后，其中一种将进入临床试验阶段，但距离广泛使用还可能需要12到18个月的时间，现在科研人员需要讨论如何在候选疫苗中筛选出优先投入临床试验的疫苗。

针对目前已知的进入试验阶段的治疗药物，斯瓦米纳坦透露，将会制定出一项临床试验总体方案，并尽早将试验结论用于治疗病人。

在发布会上，世卫组织总干事谭德塞也表示，“世卫组织目前正在制定一项总体规划来协调临床试验，保证试验推进的连贯性和一致性。”他还说，科研人员和研究资助者之间已经开始就“最紧迫的”问题展开合作，相关内容包括更简便的确诊手段、防止传染的最佳办法、用于治疗患者的潜在方案等。

“我们同时也在进行更加深入的调查，确定病毒源头，以及防止从动物向人类的进一步传播。”谭德塞说。

世卫组织强调，中国科研人员为本次论坛贡献宝贵智慧。论坛联合主席、世卫组织助理总干事玛丽-保罗·基尼表示，中国科研人员的参与不仅让两天的讨论“立足现实”，还有助于为其他研究人员的工作指出“明确目标”，也在提醒目前的首要任务是遏制疫情蔓延和拯救生命。

斯瓦米纳坦也表示，中国科研人员对本次论坛取得的成果有很大贡献。她强调，中国科研人员具备一手经验，“知道中国正在发生什么”，也了解当地已经展开的流行病学研究等情况。她说，不仅有来自中国疾控中心的高级代表等中国专家通过现场或线上交流等方式参加了本次会议，而且在此前的会议准备阶段，中国科研人员也参与了大多数议题的小组讨论。

本次论坛的讨论重点包括新型冠状病毒的特性、病毒传播的流行病学调查、临床治疗、药物研发、候选疫苗、科研伦理等多个方面。全球相关领域的科学家、有关国家和地区代表、公共卫生机构代表、伦理学者，以及主要科研捐助者代表等400余人以现场和在线形式参加这次论坛。

(责编：刘洁妍、贾文婷)