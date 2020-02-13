原标题：通讯：“中国，你能行！”——拉美儿童以绘画支持中国抗击疫情

新华社墨西哥城2月12日电 通讯：“中国，你能行！”——拉美儿童以绘画支持中国抗击疫情

新华社记者杨春雪 赵凯

“中国，你能行！”画纸上，一串彩色的西班牙文单词中间，闪着一颗格外醒目的红心。

这幅画作是两个萨尔瓦多孩子对中国的祝福。

13岁的卡斯特利亚诺和她11岁的弟弟共同绘制了这幅画。画面两侧，抱着竹子的大熊猫在左，代表中国；绿色的热带鸟在右，代表萨尔瓦多。

卡斯特利亚诺从新闻中听说了发生在中国的疫情，她相信中国一定能像以往一样克服困难。“萨尔瓦多爱中国。”她在画里写道。

随着新冠肺炎疫情在中国持续，拉美多个国家的孩子自发作画为中国加油，希望大洋彼岸的朋友能早日渡过难关。

在古巴首都哈瓦那老城，10岁的曼努埃尔、6岁的阿科斯塔和12岁的埃尔南德斯共同用彩笔在硬纸板上绘制了一颗大大的红心。在心尖处，他们用红笔写下一句话：“中国，你能行！”

来自远方的祝福声此起彼伏。智利8岁女孩帕丝画了一个美少女抵挡新型冠状病毒；秘鲁14岁男孩洛伦索用中文写下“问候”一词；墨西哥7岁男孩尚蒂用西班牙文写下：“中国，你能行，你很了不起，你一定能勇敢地打败病毒”；在哥斯达黎加11岁男孩波拉斯的画中，两个国家的国旗紧紧靠在一起……

除了祝福，9岁的巴西女孩雯迪还为抗击疫情出谋划策。她的画中是4名不同肤色的孩子手拉手并排而站，上方写着“团结一致抗击新冠肺炎”。在这个女孩心中，战胜病魔需要全人类同心协力。

这些画作引起拉美网友的共鸣。墨西哥网友瓦雷拉说她热爱中国的文化，深知中华民族是勤劳和团结的民族，祝福中国人民早日战胜疫情。

阿根廷网友德尔加多说：“中国疫情让我很难过、很担心。我为中国的兄弟姐妹们祈祷。我坚信中国一定能渡过这个艰难时刻。我爱你们！”

生活在美国拉斯维加斯的墨西哥网友梅德拉诺希望给中国的医务工作者打气，他说：“中国的医生们都是英雄！”

拉美孩子的画作照片借助社交网络被数以万计人浏览，还被频频转发、点赞。世界各地的网友在这些孩子们的笑脸上感受到暖意融融的正能量。

马来西亚网友德雷克尔称赞他们的作品，感慨“如此年轻就能关注世界问题”。孟加拉国网友阿维希望疫情很快好转，“所有人回归安全、快乐的生活”。

患难见真情。被画作感动的同时，很多网友表示即使地理上相隔，心始终与中国紧紧相连。

尼日利亚网友贝洛说，在当下非常时期，整个世界都坚定地站在中国身后支持中国。马来西亚网友亚尼说，“你们并不孤单……整个世界将与你们同在。”

印度网友阿拉布希说：“中国，我们都与你站在一起。”

(责编：刘洁妍、贾文婷)