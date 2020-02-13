原标题：慕安会：聚焦“西方缺失” 折射西方不安

新华社柏林2月13日电（国际观察）慕安会：聚焦“西方缺失” 折射西方不安

新华社记者任珂 张远

第56届慕尼黑安全会议（慕安会）定于14日至16日在德国慕尼黑举行。今年的会议主题颇为特别，主办方使用了一个新创造的词汇“西方缺失”，意在探讨西方影响力的衰退以及由此带来的后果。

此外，今年的慕安会还将关注大国竞争与合作、地区热点问题以及气候变化等非传统安全领域话题。同时，在新冠肺炎疫情肆虐之际，全球卫生安全也成为会议的关注点之一。

探讨“西方缺失”

慕安会素有“防务领域达沃斯”之称，是观察国际政治和安全形势的一个重要窗口。10日在德国柏林发表的《2020年慕尼黑安全报告》为即将召开的慕安会设定了主题——“西方缺失”。

按照主办方的说法，“西方缺失”是指一种被广泛感受到的不安，这种不安源于“西方”持久目标的不确定性和“西方”共同立场的缺失。这种缺失，既体现在西方阵营内部正变得不那么“西方”，也体现在整个世界也没那么“西方”了。

报告称，“西方”的意义如今正受到越来越多质疑。“我们正在见证，‘西方’作为一个相对紧密的地缘政治构造正在衰落。”

慕安会过去常被称为西方的“家庭聚会”，而如今这个“家庭”内部却龃龉不断，以至于美国《纽约时报》去年把慕安会称为“西方的安魂曲”。曾在奥巴马政府时期担任美国政府顾问的一名美国学者告诉记者，出席去年慕安会的德国总理默克尔和美国副总统彭斯“就像来自两个世界”。而当德法还在考虑向欧盟让渡更多主权时，英国却选择了“脱欧”。

报告认为，全球范围内冲突的增加，也是“西方缺失”的表现，而这又加深了西方内部的分裂。正是美国在不与盟国商议的情况下突然宣布从叙利亚撤军，直接导致法国总统马克龙说出了“北约脑死亡”。

此外，“西方缺失”还表现为西方对国际机构支持力度减弱，以及非西方国家在国际机构中话语权的扩大。

报告认为，内外困境将阻碍西方阵营在大国竞争的新时代制定统一战略。

覆盖全球热点

数十名国家元首和政府首脑、100多名各国外长和防长等超过500名“高级国际决策者”将参加今年的慕安会，包括马克龙、加拿大总理特鲁多、美国国务卿蓬佩奥、北约秘书长斯托尔滕贝格、奥地利总理库尔茨、俄罗斯外长拉夫罗夫、伊朗外长扎里夫等。中国国务委员兼外长王毅也应邀出席会议。

前两届慕安会期间，俄罗斯与西方国家针锋相对，言语攻击频频上演，今年这样的局面预计还将继续，因为西方尤其是北约仍将俄罗斯视为最直接的威胁，俄西之间在叙利亚和《中导条约》等问题上也依旧分歧明显。

中东问题历来是慕安会上最吸睛的看点之一。新年伊始，美军在伊拉克打死伊朗高级将领苏莱曼尼，令中东局势一度滑向战争边缘。此次慕安会期间，美国与伊朗可能会继续大打口水仗。而伊朗核问题关系到多方利益，也将是参会者谈论的一个热点话题。

慕安会主席沃尔夫冈·伊申格尔10日在记者会上说，能源安全也将是今年会议的一个重点议题，尤其是导致德美争执不下的“北溪-2”输气管道项目。

“北溪-2”项目旨在铺设一条天然气管道，绕过乌克兰把俄罗斯天然气输送至德国，再通过德国干线管道输送到其他欧洲国家。美国一直在阻挠该项目，认为它将加深欧洲各国对俄罗斯能源的依赖，同时会损害乌克兰的经济和战略安全。慕安会将为各方博弈提供舞台。

伊申格尔说，全球卫生安全一直是慕安会关注的话题。当前新冠肺炎疫情暴发，世界卫生组织总干事谭德塞将前往慕尼黑参会，会议主办方15日将专门组织一场有关此次疫情的边会。

中国外交部发言人耿爽12日在网上例行记者会上介绍，王毅此次与会将应约发表主旨演讲，回应国际社会的高度关注，介绍中国政府和人民众志成城、万众一心抗击新冠肺炎疫情的努力和成效，推动共同应对疫情的国际合作，相信会得到国际社会的更深入理解和更全面支持。

此外，会议期间还将举办多场边会，讨论气候安全、太空安全、右翼极端主义和技术与创新带来的安全挑战等话题。

(责编：刘洁妍、贾文婷)