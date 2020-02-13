英国想借对日自贸协定为自己提气

据日本共同社报道，日本外相茂木敏充近日在东京都内饭仓公馆与英国外交大臣拉布举行战略对话。对于因英国“脱欧”而需要重新达成的经济协定，双方同意力争尽早启动谈判并谈妥。日本《外交学者》杂志报道称，英国是在为“脱欧”后的双边自贸协定铺平道路。刚与欧盟分手，英国就开始在亚太地区寻找“新朋友”，此番举动能否助力英国顺利“过渡”？

相互倚重 意愿强烈

据日本时事通讯社报道，日英外相在对话后发表联合声明称：“我们将比照《欧日经济伙伴关系协定》，尽快建构具有强烈企图心、高标准且互惠互利的新伙伴关系。”这是英国“脱欧”后，英日两国的首场外交活动。

“英日双方实际是想相互倚重，他们都盯着欧盟市场。”中国现代国际关系研究院欧洲研究所助理研究员董一凡在接受本报采访时指出，英国之所以选择与日本尽快达成自贸协定，原因主要有三：一是日本是发达国家，英国与日达成自贸协定对英国的经济有一定诱惑力。二是英日同为美国最紧密的“盟国”，两国在价值观方面较为契合。三是有了《欧日经济伙伴关系协定》的模板，英日两国在市场准入等方面更易达成共识。

“当然，日本强烈的谈判意愿也是推动英日达成自贸协定的关键。”董一凡分析指出。

愿景美好 分歧仍存

据法新社报道，茂木敏充表示，正在筹备英国与日本针对自由贸易伙伴关系的正式磋商，并期待在今年春天之前展开洽谈。尽管英日双方愿景美好，但实际进展恐难如愿。

据《欧洲时报》报道，茂木8日在联合记者会上说，他向拉布提及解除对日本食品和其他产品的进口限制。据多家媒体分析，这可能是双方今后谈判重点之一。但英方对此回应称，“任何影响食品、健康和安全标准的事，我们将非常仔细地审视”。

“英日谈判的突破口仍在制造业。”董一凡分析称，日本是除德国以外最倚重汽车产业的经济体，而英国正好承接了大量欧洲汽车制造商。因此，从维护汽车产业利益的角度来看，英日下一步谈判的重点离不开这个行业。

另据欧盟委员会网站消息，英国“脱欧”第二天正是《欧日经济伙伴关系协定》（EPA）生效一周年。欧盟委员会贸易委员菲尔·霍根表示，该贸易协定使欧日双方受益良多。董一凡认为，在此基础上，日本是否愿意遵守不同于现有协定的新规则也是未知数。

瞄准亚太 长期战略

拉布访日之前，曾于2月6日到访澳大利亚，这也是英国“脱欧”后英国外交大臣的首次海外访问。俄罗斯卫星通讯社报道称，英国正设法迅速与澳大利亚签署自贸协定。据英国外交部消息，拉布随后还将访问新加坡和马来西亚。

“英国瞄准亚太市场是其长期战略。”董一凡认为，亚太地区是目前世界上最活跃的经济体之一，向亚太寻求发展机会是英国首相约翰逊提出的“全球英国”战略中的重要一环，但是短时间内英国很难取得进展。“英国最大的贸易伙伴仍是欧盟。相比之下，与亚太地区的贸易谈判并非当务之急。”

英国广播公司援引分析称，对英国来说，当务之急是与欧盟就贸易协定进行谈判。这才是“过渡期”的重点。贝伦贝格银行首席经济师皮克林认为，英欧谈判将是非常具有挑战性的。这也必将耗费英国大量的外交精力。

“英国很难在未来一年内腾出精力给亚太地区的谈判。”董一凡认为，英日自贸协定的政治意义大过经济意义。“英日自贸协定的价值更多在于提振英国的信心。”

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