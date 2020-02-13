“中国加油，我们在一起”（环球热点）

近日来，中国抗击新冠肺炎疫情的努力，引发国际社会的普遍好评，赢得越来越多的支持。

“全世界感激中国的努力”“我们和中国团结在一起”“我们愿举全国之力向中国提供一切帮助”“只要我们团结合作，就没有办不成的事”……暖心的话语令人感动，真诚的支持给人力量。

据中国外交部消息，截至2月5日中午，韩国、日本、泰国、马来西亚、印尼、哈萨克斯坦、巴基斯坦、德国、英国、法国、意大利、匈牙利、白俄罗斯、土耳其、伊朗、阿联酋、阿尔及利亚、埃及、澳大利亚、新西兰、特立尼达和多巴哥等21个国家政府和联合国儿童基金会向中方捐助了疫情防控物资。不少国家社会各界友好人士也纷纷主动通过各种方式，对中国抗击疫情提供支持。

“中国的努力很了不起！”

据法新社报道，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯2月8日在非洲联盟总部举行的记者会上称赞中国：“显然，中国为控制这种疾病并防止其传播作出了巨大努力。我认为，这种努力很了不起。”

据不完全统计，截至2月10日，全国已有来自29个省市的1.7万余名医疗人员前往湖北支援。医院建设体现“中国速度”，医务人员第一时间驰援湖北，中国的高效行动引发世界各国的积极评价。

“面对新冠肺炎疫情，中国在最短时间集中力量应对危机的行动和成效，世界各国有目共睹。”中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖接受本报记者采访时表示，各国对中国防疫成效和前景的肯定，也是对中国制度优势和应对危机综合能力的认可。

俄罗斯政府机关报《俄罗斯报》2月10日发表社论《俄中患难与共》，并推出“中国加油 我们在一起”整版彩色海报，声援中国抗击疫情。文章指出，新冠肺炎疫情不会影响俄中关系持续稳定向前发展。俄罗斯总统普京和政府以及俄罗斯民众都在积极行动，全力支持中方抗击疫情。俄罗斯相信，中国一定能够战胜疫情。

此前，普京总统曾3次在不同场合力挺中国。2月5日，普京在接受多国使节递交国书时表示：“俄方愿向友好的中国人民提供一切帮助，共同抗击疫情。”

2月11日晚，中国国家主席习近平应约同印度尼西亚总统佐科通电话。佐科表示，值此中国抗击疫情的困难时刻，印尼作为中国的真诚伙伴，将始终坚定同中国人民站在一起，同中国人民共同努力尽快战胜疫情。

“中国人民是卡塔尔的好朋友，卡方将始终坚定同中国人民站在一起。”2月11日晚，在同习近平主席通电话时，卡塔尔埃米尔塔米姆表示。

“这一刻，我们与正在抗击新冠肺炎疫情的中国朋友感同身受，我们和他们团结在一起。”非盟委员会主席法基在第33届非盟首脑会议上表示。此次峰会期间，非盟执行理事会发布公报称，非盟各成员国外交部长一致声援中国政府和人民为阻断新冠肺炎疫情蔓延及后续应对所做的努力，对中国政府应对疫情挑战的能力充满信心。

柬埔寨首相洪森5日抵达北京，对中国防控疫情能力投下信任票。洪森表示：我临时决定在此特殊时候来华，就是为了展示柬埔寨政府和人民对中国政府和人民抗击疫情的大力支持。在中国困难的时候，柬埔寨人民同中国人民坚定地站在一起.。

2月10日，在纽约联合国总部举行的社会发展委员会第58届会议上，77国集团和联合国积极声援中国抗击新冠肺炎疫情的努力。77国集团主席、圭亚那常驻联合国代表坦帕表示，77国集团全力支持中国政府为抗击新冠肺炎疫情作出的全面努力，积极肯定中方与国际社会开展合作。

“中国竭尽全力应对疫情的努力，举全国之力支援湖北的效率，都体现了‘把人民群众生命安全和身体健康放在第一位’‘人民利益高于一切’的思想。人同此心，国际社会对中国的行动主流评价是非常积极的。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建接受本报记者采访时指出。

“不遗余力提供帮助”

在国际社会为中国抗击疫情行动点赞的同时，越来越多国家政府、机构和企业加入“为中国加油”的队伍，给处于抗击疫情一线战场的中国提供物质和医疗支援。

2月5日，由7名俄罗斯防疫专家组成的代表团抵达北京，协助中国抗击疫情，与中方一同研制相关疫苗。9日，俄罗斯政府向中国提供的医疗援助物资运抵武汉市，其中包括超过200万只口罩在内的大量医疗防护用品。10日凌晨，由俄罗斯国家通讯社-塔斯社捐赠的首批防疫物资运抵海口美兰国际机场。该批物资共计47箱，包括2.4万只口罩和877件连体防护服。

30万只医用口罩、800套防护服、6800副手套……巴基斯坦政府倾囊相助，从全国各地公立医院征集的医疗物资，第一时间运抵中国。2月10日，巴基斯坦参议院一致通过决议，支持中国抗击新冠肺炎疫情。巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，巴方愿调集巴全国现在所有库存向中方提供抗疫医疗物资援助。“巴基斯坦人民将坚定地与兄弟的中国人民站在一起。”

斯里兰卡总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨近日致信习近平主席，强调将为中国人民衷心挂念祈祷，不离不弃。斯总理马欣达·拉贾帕克萨率领多名内阁部长、议员和近千名各界民众齐聚科伦坡著名佛教寺庙无畏寺，共同为中国抗击新冠肺炎疫情诵经、祈福。

“我们常讲患难见真情，日方愿举全国之力，不遗余力地向中方提供一切帮助，与中方共同抗击疫情。我相信，只要日中两国团结合作，就没有办不成的事。我们一定能够战胜疫情！”日本执政党自民党干事长二阶俊博表示，日方已募集到12万套防护服，将尽快运往中国湖北、浙江、广东等地医疗机构。

据韩联社报道，首尔市政府2月11日表示，当日向北京、重庆等中国12座城市提供6亿韩元（约合人民币353万元）规模的援助物资。此次援助已运送1000件医用防护服、500副医疗护目镜、90个医用防护面罩和30台便携式热成像摄像机等医疗物资，12日抵达中国各市。

据加拿大《环球邮报》报道，自2月4日以来，加拿大已向中国运送约16吨口罩、护目镜、手套、防护面具等防护物资。2月10日，加拿大外交部通过媒体发表声明表示，加拿大正在与其合作伙伴和国际组织合作，控制新型冠状病毒的传播。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，携手遏制新型冠状病毒肺炎疫情的爆发“符合中美两国共同利益”。美中贸易全国委员会代表着200家在中国运营的美国企业，部分会员企业已经向中国相关机构捐赠了抗病毒药物、医疗器械、款项以及其他相关物品。

越南政府捐助的医用手套、医用口罩、防护服等医疗物资，也于2月10日运抵武汉。奥地利政府也向中方捐助了医疗物资。

更多的防疫物资正源源不断地从全球各地向中国汇集。据统计，截至2月10日，297家外资企业累计捐款16.91亿元人民币。

崔洪建认为：“我们处于全球化的世界中，面对疫情，中国与世界各国间及时有效的信息沟通、科学专业的学术交流、各尽其力的守望相助，为全球在抗击新冠肺炎疫情的战役中取得胜利提供信心和坚实支撑。”

“世界感激你们的努力”

“我向在中国的医护人员，特别是在湖北省的医护人员致敬。他们在巨大压力之下，不仅在照顾（新冠肺炎）患者，还在为针对新冠病毒的科学分析搜集数据。”世界卫生组织总干事谭德塞通过社交媒体表示，“全世界感激你们为找到最好的治疗办法和防止病毒蔓延所作的努力。”

疫情当前，中国科研人员的迅速攻关，为全球科学家研究新冠病毒提供了坚实基础，获得国际专家的点赞。作为抗击疫情的前线，中国透明高效的信息分享、严格全面的防控措施和开放合作的科学态度，也获得国际专家学者的认可。

英国牛津大学医学专家特鲁迪·兰教授表示，中国共享新冠肺炎疫情感染病例的研究报告，并公布病毒基因组数据，这有助快速开发出精确的诊断检测技术以及有效的疫苗。法国巴斯德研究所流行病学专家阿诺·丰塔内直言：中国科研人员“做了非常出色的工作”。国际抗病毒研究学会主席、比利时鲁汶大学病毒学教授约翰·内茨认为，在流感高发季里，能够在短时间内发现并确认新病毒非常难得。

“疫情面前，中国始终保持信息公开和国际沟通，这也是中国推动构建人类命运共同体的实践。”苏晓晖认为，在此次抗击疫情的过程中，中国体现了负责任大国应有的担当，始终站在维护人类共同利益的立场上，进行及时有效的疫情防控和国际合作，强调世界各国共同科学应对疫情的重要性和必要性。

澳大利亚外长佩恩表示，澳大利亚政府坚定支持中国政府和人民抗击新冠肺炎疫情，对中方在应对疫情过程中公开、透明地与国际社会及时分享信息、积极开展沟通表示赞赏。澳大利亚愿与中方继续保持密切沟通协调，并提供必要协助，帮助中方战胜疫情。

土耳其卫生部长法科贾在接受中国媒体采访时表示，中国政府已采取非常迅速和有效的措施，阻止了疫情在全球的传播。中国政府一直采取非常透明的态度，与世卫组织和世界其他地区共享所有必要的信息和数据。

据悉，世卫组织联合专家考察组已抵京，将与中国同行通力合作，抗击疫情。

(责编：刘洁妍、贾文婷)