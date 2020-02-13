原标题：同日任命高官 俄乌关系回暖？

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基11日分别任命各自亲信出面解决乌东部冲突，似乎显现两国关系回暖。

【同日任命】

泽连斯基当天任命安德里·叶尔马克出任总统办公厅主任。叶尔马克先前任总统外交政策顾问，最近数月与俄罗斯就交换扣押人员等问题谈判交涉，因取得多项进展而升职。

俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫同一天在克里姆林宫告诉媒体记者，德米特里·科扎克将出任乌克兰政策专职代表。科扎克先前出任俄政府副总理，今年1月底刚获普京任命进入总统办公厅，任副主任。

按照德新社的说法，科扎克和叶尔马克分别是俄乌总统的亲信，两人据信私交良好。

科扎克61岁，出生在乌克兰，将接替总统助理弗拉季斯拉夫·苏尔科夫分管乌克兰事务。苏尔科夫以对乌立场强硬闻名，上个月便因俄罗斯对乌政策可能转向而曝出辞职消息。一名知情人士告诉路透社，苏尔科夫对科扎克接替自己反应激烈，但尚无确切消息他会否辞职或转岗。佩斯科夫11日也说，无法证实苏尔科夫是否已离开总统办公厅。

叶尔马克48岁，接替安德里·博格丹出任乌总统办公厅主任。博格丹被视作乌克兰寡头伊戈尔·科洛莫伊斯基的密友。泽连斯基新近接受媒体采访时披露，他的总统团队内部人事不和。

在正式公布两人任命前一天，叶尔马克告诉乌克兰一家电视台，他已与科扎克会晤，认为后者比苏尔科夫好。参与乌俄谈判的一名乌方知情人士也说，从过往打交道经历来看，科扎克一直有“建设性、守诺”，感觉他致力于推动双方谈判取得成果。

【关系回暖？】

按照路透社的说法，尽管没有迹象表明俄乌同日宣布任命系有意为之，两名新官上任在两国均被视作双方有意以新手法处理关系，俄乌关系显现可能的回暖迹象。

德新社报道，克里米亚2014年并入俄罗斯、乌东部地区爆发冲突后，俄乌关系降至冰点。但泽连斯基去年5月就任以来致力于审慎缓解两国紧张局势。

去年12月，泽连斯基与普京在法德斡旋下赴巴黎出席旨在解决乌东部冲突的“诺曼底模式”四国峰会。四国领导人同意全面落实明斯克停火协议。俄乌总统还在峰会期间讨论乌东部地区新一轮撤军和在押人员交换问题。

路透社报道，俄乌关系显现其他回暖迹象，但两国11日都试图降低外界对双边关系突然转向的预期。乌总统办公厅发表声明说：“总统办公厅领导层更迭绝不会影响国家政策。”

俄罗斯副外长安德烈·鲁坚科同一天说，乌方没有全力执行巴黎峰会期间达成的协议，原定今年春天在柏林举行的四国峰会可能无法召开。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、贾文婷)