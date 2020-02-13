原标题：澳大利亚及时雨可灭火不解渴

澳大利亚政府11日说，东部近来持续的倾盆大雨可能浇灭火势一度危急的新南威尔士州所有残余火场，最快本周末结束这场林火危机。

【火险可除】

自从去年9月以来，澳大利亚东南部数州爆发林火，形成数百个火场肆虐多地。一些专家认定，气候变化致使澳大利亚连续3年大旱，而去年反常的漫长旱季又助长火势蔓延。

强降雨和暴风雨近日席卷遭烈火炙烤、人口最多的新南威尔士州，为灭火带来希望。大雨已经浇灭两个规模最大、燃烧时间最长的火场，州政府官员预计，本周还将迎来更多降雨，有望浇灭州内所有24个火场，包括4个“失控”火场。

新州农村消防局在声明中说：“如果一切进展顺利，所有火场将获得控制。我们有希望达到那个目标，即可以说火灭了。”

路透社报道，眼下的形势与1月初火势猛烈之时相比，可谓“相差悬殊”。彼时，新州的消防员们正与大约150个火场展开搏斗，面对长达近6000公里的火线。

这场大火在澳大利亚肆虐4个多月，过火面积将近1200万公顷，致死33人，涂炭估计10亿只动物，摧毁上千座房屋，触发当地居民和游客大规模撤离。路透社形容，赤色天空弥漫浓烟，犹如末世降临。

【意外之喜】

这场企盼已久的大雨是一个提前的惊喜。澳大利亚气象局1月说，至少要到3月才可能盼来足以浇灭大火的降雨。

与新州相邻的维多利亚州，消防员们11日只需与大约20个火场继续缠斗，这一数字比最多时的60个火场下降三分之二。维州今后几天预计也将迎来降雨，虽然当地官员不指望大雨能浇灭火场，但至少能够减弱火势。

维州应急部门官员蒂姆·维布施在墨尔本告诉媒体记者：“这种降雨不能扑灭林火，但可以限制火势蔓延或让消防队员在近期控制火势。”

在昆士兰州，大雨过后只留下一处仍在燃烧的火场。在南澳大利亚州南部，仍有9个火场燃烧。

新南威尔士州的霍克斯伯里市市长加里·卡尔弗特说，随着周边戈斯珀斯山巨大火场的熄灭，大家都松了一口气。

“我们与大火相伴4个月，从来不敢松懈，因为火随风向随时变化，数周以来，我们早就打包好行李，随时准备撤退，”他告诉路透社记者，“烟尘也能把你打垮，我们亟需新鲜空气。”

不过，这轮降雨带来好消息的同时，也是一把双刃剑。由于降雨引发的洪水冲断供电线路，致使新州大约6万户家庭11日断电。

【难解旱情】

虽然一场及时雨可以浇熄澳大利亚的林火，但是科研人员11日说，要想缓解持续数年的旱情，还需要雨量更大、历时更久的降雨。

昆士兰州小城斯坦索普市长特蕾西·多比说，这场雨“对每个人都是福音，但是旱情没有结束，我们的土地失水严重，一些地方已经3年没有下雨，还有些地方甚至5年不下雨，因此需要很长一段时间才能恢复土地的湿度”。

水文学家认为，本周的大雨只是开始，一方面引发洪水，另一方面浇灭林火，城市因为降雨而淹水，乡村地区还在挣扎摆脱持续的干旱。

新南威尔士大学教授阿希什·夏尔马说，大雨可能给城市居民造成“错觉”，看到坚硬的地面积水、引发洪水和财产损失，但并不清楚乡村地区仍需要持续降雨才能浸润干旱的地表、令水库蓄水充盈。

在这轮降雨中，最大城市悉尼周边的一些水库水位大幅上涨，但在新州经历干旱的城镇，大部分雨水流入河流，水库蓄水量只是略微增长。

新州水务公司一名发言人说：“不幸的是，雨量还不足够。经过一个炎热的初夏以及持续的干旱，下游流域极端干旱。”

夏尔马和他的团队预计，尽管气候变化催生极端降水状况，但降雨量仍然不能填补气温上升造成的水分流失。“我希望人们能有远见而明智地意识到，这一极端状况不应成为人们忽视真相的理由，继而不作为。”（田野）（新华社专特稿）

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