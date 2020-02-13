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俄罗斯指责土耳其破坏索契协议

2020年02月13日08:23  来源：新华网
 
原标题：俄罗斯指责土耳其破坏索契协议

　　新华社莫斯科2月12日电（记者吴刚）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃12日说，土耳其不履行俄土两国领导人2018年索契会晤达成的协议是叙北部局势升级的主要原因。

　　扎哈罗娃当天在俄外交部举行的新闻发布会上说，叙利亚北部伊德利卜省紧张局势近日有所升级，这主要是由于土耳其方面不履行俄土两国领导人达成的索契协议。俄方注意到土耳其向叙利亚北部调集军队。

　　扎哈罗娃说，数月来，武装分子在叙利亚北部的进攻已造成150多名平民死亡、300多名平民受伤，叙利亚政府军方面有400多人死亡、900多人受伤，叙北部紧张局势达到白热化。

　　扎哈罗娃表示，俄愿继续与土耳其就稳定伊德利卜省局势进行对话，双方正通过相关渠道进行磋商。

　　土耳其总统埃尔多安12日在议会会议上说，如果在叙利亚伊德利卜观察点等地的土耳其士兵再遭攻击，土方将无视2018年与俄罗斯在索契达成的协议，从叙利亚“任何地方”对叙政府军发动地面或空中打击。他还表示，土军要求叙利亚政府军在2月底前从土在伊德利卜设立的观察点附近撤退。

　　叙利亚伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。叙政府军一直希望收复这一地区。2018年9月，俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安在俄罗斯索契会晤，双方决定在伊德利卜省的叙政府军与反对派武装之间建立非军事区。根据协议，土方以监督停火的名义在伊德利卜设立12个观察点。近期，叙政府军和土军在伊德利卜爆发正面冲突，双方在交火中各有伤亡。（参与记者：施洋、郑思远）

(责编：刘洁妍、贾文婷)
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