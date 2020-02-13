中美两国还应警惕“政治病毒”（望海楼）

当前，中国打响了疫情防控的人民战争。对奋战在一线的医护人员、科学家和正在抗击新冠肺炎疫情的人们表示敬意。他们忘我工作，全力以赴，英勇奉献，是这个时代的英雄。

防控疫情在中国是当务之急，人民群众的生命健康安全是头等大事。我们正全力采取坚强有力的措施遏制疫情传播扩散，救治病患。从中央到基层，从医务人员到普通百姓，举国上下众志成城、团结一心。我为我的祖国和人民感到骄傲。中国完全有信心、有能力战胜疫情。克服这样的磨难，中华民族定会发展得更好、更强。

同时，我们做这一切不仅仅是为了自己，也是为了全球和地区公共卫生和安全，为了整个国际社会利益。我们以公开、透明、负责任的方式同世界卫生组织和其他国家加强合作、分享信息。

同疫情的斗争再次证明，世界各国命运相联、休戚与共，必须携手应对困难和挑战。世界也曾面临H1N1病毒、埃博拉疫情等诸多卫生防疫方面的挑战。事实证明，不论情况如何困难，只要国际社会团结一心、共同努力，我们就能够战胜疫情、挽救生命。世界卫生组织总干事谭德塞说：“此时此刻我们要尊重事实，克服恐惧；我们要相信科学，摒弃谣言；我们要团结一心，杜绝抹黑。”这也为我们探讨中美关系提供了思路。

同时，我认为我们也需要警惕妨碍中美携手应对共同挑战的“政治病毒”。可能有些人试图利用当前形势谋取政治或经济利益，甚至推动两国人民“脱钩”。这样的企图真正可耻，违背人道主义精神，也悖离了两国人民的共同利益。对此，我们坚决反对。

一段时间以来，美国国内“新冷战”“脱钩”“文明冲突”等极端主张泛滥，严重损害中美关系，也严重损害中美两国人民的利益。同时，这些极端思想也不断碰壁、遭到批评。民意不可违，把中美推向冲突对抗、在中美人民之间制造隔阂敌意的图谋不可能得逞。

不久前中美签署了第一阶段经贸协议，这再次证明，中美虽然存在差异和分歧，但两国拥有广泛重要的共同利益。和则两利，斗则俱伤。只要双方顺应历史潮流和世界大势，坚持相互尊重、平等相待，就没有克服不了的困难、解决不了的难题。

面向未来，我们希望与美方加强战略沟通，重建两国关系新的战略框架，就两国世界观加强战略协调，构建以协调、合作、稳定为基调的双边关系，使之重新回到合作共赢的正确轨道。

新的历史关口，美国新一轮对华政策大辩论关系到未来50年、100年中美两国和世界的命运。我们必须就中美关系的未来做出理性正确的选择，做出有利于人类和平与繁荣的选择。

（作者为中国驻美大使）

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