金子般的情谊（环球走笔）

2月6日，肯尼亚首都内罗毕马萨雷贫民窟，当地10所学校的上千名中小学生举着亲手绘制的祝福标语，齐聚广场，为中国祝福，为武汉加油。“我们和你在一起”“我爱你中国”“团结让我们能够战胜病毒”，绘满爱心的标语牌，诚挚的话语，温暖的场面，传递着非洲人民对中国人民的深厚情谊。

携手并肩、患难与共，中国与非洲早已结下同呼吸、共命运、心连心的兄弟情。中国政府和人民全力抗击新冠肺炎疫情之际，作为好朋友、好伙伴、好兄弟，非洲各国政府和人民以多种方式向中国表达诚挚慰问和坚定支持。非洲多国领导人向中国领导人致慰问信，积极评价中国疫情防控措施高效有力，深深期盼中国人民渡过难关。近日，出席第三十三届非盟峰会的非盟各成员国外交部长一致表态，支持中国政府和人民为阻断新冠肺炎疫情蔓延及后续应对所做努力。非盟委员会主席法基说：“这一刻，我们与正在抗击新冠肺炎疫情的中国朋友感同身受，我们和他们团结在一起。”

中非从来都是命运共同体，看到中国众志成城抗击疫情，非洲人民不会选择袖手旁观。赤道几内亚向中国提供200万美元抗击疫情，加纳政府紧急筹措1万只N95口罩捐赠武汉，南非标准银行集团在其总部和20个非洲国家分支机构同时发起“穿红衣，挺中国”活动，留学中国的贝宁学生莱东翰请战加入江西省进贤县人民医院应急队伍，广西财经大学非洲留学生蒙亚在玉林火车站当起消毒志愿者……情义无价！非洲国家和人民尽己之力提供支持，真诚而温暖。

肝胆相照、心心相印，特殊情感升华于一个个重要历史时刻。2014年3月埃博拉病毒来势汹汹，一些西方国家关闭在西非疫区三国的大使馆，撤离外交官和本国公民。中国政府率先驰援，租用23架次包机，送去抗疫急需物资，派出超过1000人次阵容强大的医疗队奔赴疫区。中国大使馆、外交官和医疗专家都选择了坚守下来。这些“最美逆行者”“最美坚守者”与非洲人民昼夜并肩作战，直至取得抗击埃博拉疫情的最终胜利。这是非洲人民常忆的往事，他们最知道谁是真朋友。

“几内亚人民在中国人民的宝贵支持和无私帮助下战胜埃博拉疫情，几方对中方善行义举铭记在心”“利比里亚政府和人民始终铭记中方在利比里亚暴发埃博拉疫情时提供的无私帮助，相信中国人民一定能战胜这次疫情”……真情倾诉的心声，真情流淌的瞬间，载入中非友谊的史册。

无论顺境逆境，中非双方心手相连的故事从来都熠熠闪耀着光芒。金子般的情谊，深深扎根在中非人民心间，成为共筑更加紧密的中非命运共同体的深厚基础，不竭力量。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 17 版）

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