非盟峰会探讨化解冲突共谋发展（国际视点）

第三十三届非盟峰会系列会议2月10日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴闭幕。峰会上许多专家表示期待中国加大对非洲基建领域的投资，提升地区互联互通水平。图为在亚的斯亚贝巴附近，列车在中国企业建设的亚吉铁路上行驶。

新华社记者 孙瑞博摄

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第三十三届非盟峰会系列会议2月10日闭幕。本届峰会聚焦非盟在解决非洲区域冲突方面的作用以及落实非盟《2063年议程》等议题。解决冲突、聚焦发展成为众多与会代表共同关注的话题。

第三十三届非洲联盟（非盟）峰会会期自1月21日持续至2月10日，主题为“消除枪支，为非洲发展创造有利条件”。本届峰会“重头戏”非盟首脑会议9日至10日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行，和平与发展问题广受关注。与会代表认为，非洲需要通过扩大合作、发展经济民生来应对恐怖主义威胁。

用非洲方式解决非洲问题

非盟委员会主席法基在会上多次强调“团结”。他表示，缺乏团结是非洲大陆抵御各种风险能力的一大“软肋”，也是阻碍非洲大陆复兴的重要因素。他希望利比亚冲突各方立即停火，启动具有包容性的政治进程，拒绝外部干涉，用非洲方式解决非洲问题，在非盟框架下解决冲突。“只有非洲大陆团结起来，并用一种声音说话时，这种方式才能成功。”

联合国秘书长古特雷斯应邀出席峰会。他表示，非洲国家面临复杂而严峻的挑战，国际社会应采取全面和协调一致的政策，支持非洲大陆的发展。联合国将与非盟继续加强合作，共同应对挑战。

非盟委员会主席特使拉姆塔内说，在非盟和平与安全理事会的努力下，非洲大陆更趋稳定，但暴力冲突和恐怖主义威胁依然存在。引发冲突的因素包括种族矛盾、政治分歧、利益争夺等。他建议，非洲国家应建立一套冲突管理机制，在尊重多样性的前提下维护国家统一和民族团结。

在非洲很多地区，恐怖主义和暴力冲突仍然存在，冲突造成的伤亡人数也在增加，安全形势愈加严峻。尼日利亚智库“团结非洲”负责人埃得温·伊库奥利亚对本报记者表示，联合国执行的13项维和行动中，有7项位于非洲大陆。近年来，非洲在减少国家间争端方面取得一些进展，但滋生恐怖主义的温床继续存在。当前，非盟的努力侧重于防止小型武器非法流入和流通、裁军、落实和平倡议、调解和军事干预等。如果要彻底消灭非洲大陆的冲突，应该从发展经济、解决青年人失业问题着手。

此外，因自然灾害等引发的粮食危机也是峰会关注的重点。联合国粮农组织副总干事玛丽亚·海伦娜·塞梅多表示，在撒哈拉以南非洲有2.39亿人正遭受饥荒和营养不良。为解决这些问题，非洲需要实现农业转型，增加农村贫困人口收入。

继续推进落实《2063年议程》

《2063年议程》是非盟2015年通过的一份有关非洲未来发展的长远规划，其目标是在非洲统一组织（非盟前身）成立100周年之际，建成地区一体化与和平繁荣的新非洲。在此次峰会上，联合国、非盟和非洲开发银行发布了第一份非洲落实《2063年议程》进度报告。

报告认为，目前落实《2063年议程》已经取得重大进展，但离目标完成仍有差距。报告称，非洲大陆整体议程的完成度为32%。七大愿景中，政治一体化与和平安全完成度相对较高，分别为44%和48%。二十大目标中，建设非洲大陆的金融和货币机构目标完成较好，达到93%；生产力和现代农业目标仅实现2%。报告同时敦促非洲国家进一步加快经济转型的步伐。

非盟委员会前主席、南非合作治理和传统事务部长恩科萨扎纳·德拉米尼—祖马对本报记者表示，各成员国对非洲一体化的憧憬需要按照《2063年议程》进行精心规划。这份报告的意义在于，通过在教育、医疗、就业、基础设施等方面的发展指标，让每个非盟成员国知道自己在发展过程中所处的位置。报告显示，各国开始逐步落实这一议程并取得一定成绩，但也有一些国家做得不够好，需要加倍努力。

“报告的一大亮点是非洲大陆自由贸易区协定取得积极进展。”非洲可持续发展研究所研究员雷蒙德·姆吉沙表示，现在已经有54个非洲国家签署协定，29个国家批准协定。2019年7月的非盟特别峰会，批准在加纳阿克拉建立非洲大陆自由贸易区秘书处。建立非洲投资银行和非洲货币基金组织的进程也正在加速。根据报告，非洲整体在执行非洲大陆自由贸易区倡议方面的表现为92%。

值得注意的是，非洲大陆在2019年农业全要素生产率目标上的完成度仅为2%，增强非洲内部互联互通和基础设施连接的完成度也不高。姆吉沙认为这是一个危险信号，因为非洲大陆的人口正在快速增长，而完善基础设施建设是非洲发展繁荣的必要条件。

不断提升地区互联互通水平

在此次峰会上，南非总统拉马福萨接替埃及总统塞西担任新一届非盟轮值主席。拉马福萨说，他将致力于进一步推动非洲的发展与繁荣，并将重点放在深化成员国合作。拉马福萨强调，建设非洲大陆自由贸易区也是推进《2063年议程》的一部分，这将加速非洲的工业化进程，“非洲大陆自由贸易协定的成功与否取决于基础设施的发展水平”。

南非总统府部长杰克逊·姆坦布对本报记者说，加快非洲基础设施建设是南非担任轮值主席国的重点。完善基础设施建设将极大促进非洲一体化进程。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱表示，由于基础设施匮乏和发展不平衡等问题，非洲统一市场对区域经济的促进效应显现尚需时日。非洲一体化建设需要中国等合作伙伴的大力支持。中国近年来推动中非产能合作和共建“一带一路”，完全契合非洲发展愿景，非洲期待中国继续加大在基建领域的投资，提升地区互联互通水平。

今年是中非合作论坛成立20周年，也是落实2018年中非合作论坛北京峰会成果的重要一年。中国和非洲都致力于推动落实中非领导人达成的重要共识和中非合作论坛北京峰会成果，推进中非共建“一带一路”，实现中非关系新的发展。

尼日尔计划部长艾莎图表示，中非合作“八大行动”体现了中国与非洲共同发展的承诺，与非盟《2063年议程》相契合，促进了非洲基础设施建设、工业化等各方面发展，造福非洲人民。姆吉沙也强调，非洲加强与中国合作，加快落实“八大行动”，推进基础设施建设，这将给非中人民带来实实在在的利益。

（本报亚的斯亚贝巴2月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)