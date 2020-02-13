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“愿与中国朋友患难与共”

本报驻哈萨克斯坦记者  周翰博

2020年02月13日05:42  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，由哈萨克斯坦中国贸易促进协会发起的“援助友好邻邦防控新冠肺炎疫情爱心募捐活动”在哈首都努尔苏丹举行。活动累计筹得300万坚戈（约合5.5万元人民币），所有款项已委托中国驻哈萨克斯坦大使馆转交中国红十字总会。

　　哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜赛克表示，活动得到会员企业积极响应，大家一看到募捐倡议就立刻行动起来，很多与中国没有业务往来的企业也纷纷慷慨解囊。“中国是哈萨克斯坦重要合作伙伴，更是兄弟般的朋友。在这个特殊时期，我们愿与中国朋友患难与共，提供力所能及的帮助。”

　　据悉，活动期间，共有35家企业捐款，92家企业捐赠医疗物资，包括一次性医用帽、防护面罩、乳胶手套、消毒液、医用酒精等。拜赛克表示，目前，协会正积极联系相关部门，解决通关及运输问题，争取尽快通过妥善方式将所有物资安全运抵中国。

　　“在中国共产党和中国政府领导下，中国人民同心协力抗击疫情，令国际社会肃然起敬。”拜赛克说，武汉火神山、雷神山两所医院短时间内陆续投入使用，中国速度和力量再次让世界刮目相看。中国各地专家学者、医生护士火速驰援武汉，为这座城市带去了温暖和希望。如此高效的动员和行动能力充分体现中国的制度优势。“中国政府采取一系列疫情防控措施，取得有目共睹的效果。相信中国人民一定能够早日打赢这场疫情防控阻击战。”

　　（本报努尔苏丹2月12日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年02月13日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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