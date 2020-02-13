“中国正在进行一场英勇的斗争”（患难见真情 共同抗疫情）

连日来，多国政府、官员以及国际组织代表等通过各种方式，对正在抗击新冠肺炎疫情的中国人民表示慰问、声援和支持。他们积极评价中国为抗击疫情所作努力，表达对中国终将打赢疫情防控阻击战的坚定信心。

感受到中国政府的强大能力

巴基斯坦参议院10日晚一致通过决议，对中国抗击新冠肺炎疫情表示支持。决议称，巴基斯坦参议院全力支持中国政府和人民以奉献、执着和勇气应对新冠肺炎疫情，并愿意同中国展开全面合作。外交委员会主席穆沙希德·侯赛因·赛义德表示，决议旨在表达巴方对中国政府和人民抗击新冠肺炎疫情的充分支持和赞扬。巴参议院感谢中国政府在疫情期间对在华巴基斯坦公民的照顾。

国际展览局秘书长迪米特里·科肯切斯对中国遭受新冠肺炎疫情表示慰问，对中国政府和中国人民团结一致抗击疫情表示赞赏和支持。科肯切斯说，他见证了中国政府迄今所作出的巨大努力，并亲身感受到中国政府的强大能力，坚信中国人民能够坚持到底并赢得最终胜利，国际展览局将对中国给予全力支持。

秘鲁卫生部部长伊诺斯特罗萨高度评价中国抗击疫情的努力和成效。她表示，中国政府采取一系列迅速有效的防控举措，展现高效组织和应急反应能力，令人震撼和钦佩。秘方完全相信中国政府和中国人民有能力尽快战胜疫情，愿给予全力支持和帮助。

多米尼加公共卫生部部长桑切斯赞赏中国疫情防控工作，认为“中国正在进行一场英勇的斗争”。中方在短时间内公布新型冠状病毒的全基因组序列，并采取强有力措施，有效遏制疫情蔓延，显示出强大组织能力，相信中国人民一定能打赢这场疫情防控阻击战。

巴西外交部副部长布兰德利高度赞赏中国政府采取的一系列及时、高效和负责任措施，相信中国一定能取得抗击疫情的最终胜利。巴方愿同中方加强沟通与合作，与中方共克时艰。

世界卫生组织驻老挝代表马克·贾科布对中国政府为防控疫情采取的有力措施给予高度评价，对中国早日战胜疫情充满信心。

赞赏中国为疫情防控作出的巨大努力

疫情发生以来，意大利各界人士通过不同方式表达对中方的关心和支持，赞赏中国政府为有效防控疫情作出的巨大努力和采取的切实措施。阿斯蒂市市长拉塞罗表示，阿斯蒂市始终关心、支持中国，相信中国人民众志成城，必能战胜疫情。都灵市市长阿彭迪诺呼吁民众理性看待疫情，缓解社会紧张情绪，杜绝歧视言行。

法国农业部部长纪尧姆向中国政府和人民致以诚挚慰问，表示中国政府采取了一系列有效举措，一定能够战胜疫情。法国巴黎市议会通过了支持中国人民抗击疫情的声明，赞赏中国政府抗击疫情的杰出工作，谴责针对疫情的歧视行径。法国驻华大使罗梁代表法国政府对中国政府和人民遭遇新冠肺炎疫情表示慰问，并表示中国政府为应对疫情采取的果断、有效措施令人钦佩。法中友谊深厚，法方将继续客观冷静地做好应对工作，并愿向中方提供更多帮助。

苏丹卫生部次长萨尔赞赏中国为疫情防控作出的巨大努力，相信中方有足够能力应对疫情，祝愿中国早日战胜疫情。苏方愿与中方加强沟通协调，配合中方防控努力，客观理性看待疫情，加强两国在公共卫生领域的交流合作。

智利农业部部长沃克表示，中方采取的疫情防控措施迅速、专业、透明，不仅有效遏制疫情传播，也为维护全球和地区公共卫生安全作出重大贡献。中国是智利第一大贸易伙伴，智利政府不会对两国贸易往来和人员流动采取限制措施，坚信中方将有效控制并最终战胜疫情，愿在中方抗疫过程中全力提供帮助。

新加坡国家发展部部长兼财政部第二部长黄循财表示，中国政府正在采取坚决且迅速的手段来遏制疫情。新中双方一直保持沟通，共同应对疫情。中方及时分享的疫情信息对于新加坡有着非常重要的意义。

相信中国必将取得抗击疫情的胜利

津巴布韦政府发表声明支持中国抗击疫情。声明说，中国政府迅速采取有力措施应对疫情，不仅保护本国公民，也保护了世界各国公民。我们高兴地看到迄今取得的良好进展，赞赏中国坚持开放、透明和国际合作的坚定承诺。面对这一严峻考验，中国展现了令人钦佩的责任感，得到国际社会广泛认可。相信在中国共产党和中国政府领导下，中国人民必将在抗击疫情的战斗中取得胜利。

巴西农业部部长克里斯蒂娜对中方采取一系列及时、高效和负责任的措施表示赞赏，相信中国一定能够取得抗击疫情的最终胜利。巴中两国正常贸易不会受到疫情影响，将一如既往保持良好势头。

缅甸国际合作部部长觉丁表示，缅方高度赞赏中方为抗击疫情采取的有力举措和取得的积极成效。中国医疗技术先进，相信在中国共产党坚强领导下，中国人民定能克服困难，成功战胜疫情。

加纳外交与地区一体化部部长博奇韦感谢中方及时通报有关疫情信息并保障加纳在华人员安全和健康，对中方迅速、有力的防控举措表示赞赏。她表示，国际社会有必要保持冷静态度、采取科学举措，相信中国必将取得抗击疫情的胜利。

德国驻华大使葛策衷心祝愿中国人民早日战胜疫情。葛策对竭尽全力保护民众生命安全和健康的医护人员和众多奋斗在抗击疫情一线的人们表示敬佩，“在这艰难的日子里，德国和中国心心相连”。

（本报伊斯兰堡、约翰内斯堡、里约热内卢、曼谷、开罗、罗马、巴黎、喀土穆、阿布贾、柏林2月12日电 记者丁雪真、李滢嫣、吴杰、张远南、孙广勇、林芮、周輖、孔歌、葛文博、苏航、姜宣、花放）

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 03 版）

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