原标题：谁能接替默克尔为德国“定心”

德国最大执政党基督教民主联盟（基民盟）主席安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔宣布辞职打算，震动德国政坛，同时引发国际关注。谁将接替德国总理安格拉·默克尔，成为德国乃至欧洲政坛的“定心石”？

【“交棒”难顺利】

克兰普-卡伦鲍尔2018年接替默克尔当选基民盟主席时，得到后者大力“背书”。按照传统，基民盟主席将是该党总理候选人。分析人士认为，默克尔选定曾有“小默克尔”外号的克兰普-卡伦鲍尔为“接班人”，为自己2021年卸任总理时的“权力交接”铺路。

如果默克尔确有这番筹谋，它已经破灭。克兰普-卡伦鲍尔10日宣布，不会以基民盟主席身份参加明年的议会选举，将在选出新主席后正式辞职。

与基民盟在联邦政府结成“联盟党”参与执政的基督教社会联盟（基社盟）主席马库斯·泽德10日说，基民盟应尽快确认继任党首人选，“不能把后续9个月时间耗费在人事讨论上”，否则危及基民盟乃至整个德国的稳定。

基社盟是基民盟姊妹党，主要在巴伐利亚州活动。

泽德先前说，继任人选必须“能够团结基民盟内部不同阵营，有魄力，对未来有规划”。

【继任者难觅】

克兰普-卡伦鲍尔57岁，当选基民盟党首前是西部小州萨尔州州长，党内反对者认为她资历、经验尚浅，难以执掌近年来内部政策分歧逐渐扩大的基民盟，也难以团结执政伙伴基社盟和社会民主党。

图林根州州长选举中，当地基民盟组织为谋求政治利益，违背这一中右翼政党二战以来一贯路线，与右翼民粹政党德国选择党“合作”，舆论哗然。默克尔直斥“不可原谅”，图林根州州长被迫辞职。外界认为这一风波暴露克兰普-卡伦鲍尔的领导力缺陷。

她在党内宣布辞职打算时，承认这一想法已经酝酿一段时间。德国媒体报道，当时党内一片沉默。

当初与她竞争党首的主要对手再次受到瞩目，如曾任“联盟党”联邦议会党团领袖、弃政从商多年后回归的弗里德里希·默茨以及“少壮派”代表、38岁的现任卫生部长延斯·施潘。北莱茵-威斯特伐利亚州州长阿明·拉舍特也被视作下任党首的潜在人选。

不过，目前没有人明确表示有意“接棒”。

【领导力困境】

默克尔明确说过，她将在明年到期卸任总理后淡出政坛，不再竞选基民盟主席或总理。分析人士认为她不大可能“反悔”，退隐后基民盟和德国政坛可能出现权力“真空”。

德国部分批评人士把矛头指向默克尔，批评她“自作自受”。美国有线电视新闻网援引柏林赫蒂管理学院院长亨里克·恩德赖恩的说法，认为默克尔疏于培养继任人选，导致基民盟和联邦政府领导人青黄不接的困境。

德国保守派媒体《世界报》11日评论，默克尔在位多年，受她长期领导的基民盟“与其说陷入执政疲劳，不如说迷失于持续担负责任的狂热”，呼吁“是时候让基民盟当反对党自我更新一下了”。

恩德赖恩说，这一风波显示默克尔仍是德国政坛的“基石”。她退隐后，由于政治阵营分歧扩大，下一任德国领导人可能更注重内政议题，那对欧洲联盟来说不是好消息。英国“脱欧”后，欧盟特别需要一个强有力的德国领导人来当推动欧盟一体化的“主心骨”。默克尔现在担任这个角色，以后是谁呢？（沈敏）（新华社专特稿）

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