专访诺奖得主斯宾塞： 疫情不会改变中国长期政策议程 距离“脱钩”还远

2019年底，新型冠状病毒肺炎（下称“新冠肺炎”）突袭中国，目前中国和全球一道全力抗疫。全球金融市场波动率也为此一度加剧。究竟疫情将如何影响中国经济？全球金融市场将何去何从？面对深度融合的全球供应链，疫情又会否加速 “脱钩”（decoupling）？

带着上述问题，第一财经记者独家专访了2001年诺贝尔经济学奖获得者、美国斯坦福大学商学院名誉院长迈克尔·斯宾塞（Michael Spence）。

在他看来，在目前这个时间节点，即使是专业的流行病学家可能也很难判断疫情对经济的影响，“这具有高度不确定性，而且将取决于诸多因素。例如疫情何时见顶、人们何时能够更安全地再次正常出行。”但斯宾塞认为，中国的长期政策议程并不会因这次冲击而改变，只是金融市场波动率很可能将上升。

值得注意的是，疫情已将“全球合作”的字眼再次拉回到人们的视野。中国深度融入全球供应链，而被时常提起的 “脱钩”问题被认为可能因疫情而加剧。对此，斯宾塞言简意赅地回答称，“我认为距离‘脱钩’还有很长的路”。同时他更认为，全球合作刻不容缓，且不光是在抗击疫情的领域，例如在可持续发展、科技、网络安全、贸易、投资等方面都需要全球合作。

第一财经：尽管开市首日大跌，但A股第二个交易日开市就表现稳定。美股和欧洲市场近期看似都摆脱了疫情的影响。你如何看待近期全球市场的反应？

斯宾塞：当存在不确定性且一些信息陆续不断地出现时，可以预期的就是，市场就可能会出现波动。当出现这样的外部冲击时，监管层应该做的就是确保市场和金融系统的关键部分开放且得以正常运行，这样才能避免对经济造成不必要的二次冲击。

第一财经：你认为这将如何影响中国一季度和全年的经济增速？

斯宾塞：这具有高度不确定性，而且将取决于诸多因素。例如疫情何时见顶、人们何时能够更安全地再次正常出行。在目前这个时间节点，即使是专业的流行病学家可能也很难判断。

第一财经：你如何看待疫情对整体全球经济和市场（股、债、商品）的短期和长期影响？投资者应该如何加以防备？

斯宾塞：如果实在要猜测的话，那么我想波动上升是最接近的答案。中国经济对全球经济有巨大的影响力。因此在短期来看，疫情的整体影响对全球经济而言是负面的。

第一财经：这次疫情的爆发会如何持续影响全球价值链？会否加速所谓“脱钩”？

斯宾塞：此次疫情可能会使得供应链多元化再添动能。但事实上这种压力早已存在。我认为我们距离“脱钩”还有很长的路。

第一财经：中国政府可以用什么样的金融、财政等政策工具来降低疫情爆发造成的冲击？

斯宾塞：用货币和财政刺激政策来缓冲疫情对经济造成的冲击当然是明智的选择。但是，有一些工具的效果可能很有限。运用数字科技手段来帮助金融系统正常运行将会是非常重要的。

第一财经：你认为中国将推出什么短期、中期、长期的政策组合和改革议程来支持经济最终走出这次冲击？

斯宾塞：我并不认为新冠肺炎会改变中国的长期政策议程。

第一财经：你认为我们当前需要何种全球合作？

斯宾塞：全球合作在众多领域都是急需的。此次疫情就是一个很好的例子，在当前的局面下，全球合作将对事态有巨大的帮助。但是，还有诸多领域也需要互惠合作，例如可持续发展、科技、网络安全、贸易、投资，不一而足。

（来源：第一财经）

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