习近平同卡塔尔埃米尔塔米姆通电话

新华社北京2月11日电 国家主席习近平11日晚应约同卡塔尔埃米尔塔米姆通电话。

习近平指出，在中国抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，卡方多次表达对中方的支持，并通过卡塔尔航空网络为中方运输抗疫物资提供帮助，中方对此深表感谢和赞赏。经历考验的患难真情让中国人民深受感动。中方高度重视中卡关系发展，愿同卡方携手努力，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互支持，推动双边关系不断迈上新台阶。

习近平强调，疫情发生以来，中国举国行动，全力应对，采取了最彻底、最严格的防控举措，打响了一场疫情防控的人民战争。目前，我们的防控工作正在取得积极成效。依靠中国人民的万众一心、集中力量办大事的制度优势、强大的物质和技术基础，以及丰富的实践经验，我们有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。

习近平强调，中方对中国人民生命安全和身体健康负责，也为维护世界公共卫生安全作出了积极贡献。正是由于中国采取强有力的防控措施，才没有在国际上形成大规模扩散蔓延。希望各国及时了解和遵从世卫组织关于旅行和卫生的指导意见。中方愿同卡方保持密切沟通，及时通报疫情最新情况，保障在华卡塔尔公民生活和健康，切实维护好两国人民健康安全。

塔米姆代表卡塔尔政府和人民向中国政府和人民奋力抗击疫情表示坚定支持，对不幸病亡者表示悼念，对其家人表示慰问，祝患者尽快康复。塔米姆表示，卡方高度赞赏中方采取的强有力措施，我完全相信，中方有能力、有把握尽快战胜疫情，克服眼前困难，祝中国取得成功。中国人民是卡塔尔的好朋友，卡方将始终坚定同中国人民站在一起。卡方将严格遵从世卫组织建议，我将指示卡塔尔卫生机构同中方加强交流合作。如果中方有任何需要，卡方时刻准备继续为中方提供帮助。卡方期待同中方共同努力，推动卡中关系得到更大发展。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 01 版）

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