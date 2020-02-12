习近平同印尼总统佐科通电话

新华社北京2月11日电 国家主席习近平11日晚应约同印尼总统佐科通电话。

习近平指出，当前中国正处于抗击新冠肺炎疫情的重要关头，总统先生同我通话，体现了印尼作为全面战略伙伴对中方的情谊和支持，感谢印尼朋友给予中国的信任和理解。中印尼同为发展中大国，应该携手承担大国责任，展现更多作为。中方愿同印尼继续弘扬睦邻友好传统，持续深化发展战略对接，实施好雅万高铁等共建“一带一路”重点项目，为两国人民创造更多福祉。

习近平强调，抗击新冠肺炎疫情是当前中国政府的头等大事。我们发挥制度优势，开展疫情防控的人民战争，采取最严格、最彻底的防控举措，取得积极成效。中华民族是历经磨难、百折不挠的民族，困难和挑战越大，凝聚力和战斗力就越强。我们有能力、有信心、有把握，既要彻底战胜疫情，还要完成既定经济社会发展目标任务。相信中国战胜这次疫情后，将更加繁荣昌盛。

习近平指出，我们秉持人类命运共同体理念，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。中方将继续本着公开、透明态度，同包括印尼在内的各国加强防控合作，维护地区和全球公共卫生安全。我们也将继续像对待本国公民一样，照顾好印尼和其他国家在华人员。

习近平强调，患难见真情。疫情发生以来，包括印尼在内的周边国家给予我们各方面宝贵支持，体现了邻里之间的同甘共苦、同舟共济、守望相助。我们希望地区国家在合理防控的同时努力维护双边交往合作，这符合双方和本地区各国共同利益。

佐科代表印尼政府和人民向中国政府和人民遭遇新冠肺炎疫情表示慰问。佐科表示，值此中国抗击疫情的困难时刻，印尼作为中国的真诚伙伴，将始终坚定同中国人民站在一起，同中国人民共同努力尽快战胜疫情。印尼已向中方提供了一批医疗防护用品，如果中方有需要，印尼已经准备好向中国继续提供必要协助。印尼愿同中方共同努力，继续推进共建“一带一路”。相信经过这次疫情的考验，印尼同中国的友谊将进一步加深，两国关系将更上一层楼。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 01 版）

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