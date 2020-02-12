原标题：特朗普政府要1.5亿美元预算建铀储备区

美国能源部长丹 布鲁耶特10日说，由白宫提出的联邦政府2021财政年度预算案中，能源部申请1.5亿美元新建一个铀储备区，以保证国内核反应堆燃料稳定供应。

【外防对手】

布鲁耶特10日在电话记者会上说，白宫提出的2021财年政府预算案中，能源部申请1.5亿美元，用于新建一个铀储备区。能源部预算案说，新建铀储备区将“为获取铀提供保障”，但没有提及选址。

铀储备区将令美国国内铀矿企业受益。布鲁耶特说，如果预算案获国会批准，将开启美国采购铀进程。

美国联邦政府“钱袋子”由国会掌控。白宫提交的预算案常常无法一次性通过，需经大幅修改。

美国铀矿企业和20多名西部州议员认为，美国核电站严重依赖进口铀，外国国有企业的铀产品在市场“泛滥”。

布鲁耶特说，美国总统唐纳德·特朗普“决定我们要在它们（外国核能源企业）去的全球任何地方展开竞争，而这（新建铀储备区）是我们把美国带回这场竞争的第一步”。

路透社报道，白宫预算案通常是白宫与国会谈判的起点。美国忧思科学家联盟核能源安全部门主任埃德温·莱曼说，新建铀储备区的想法“至少将在参议院”获得支持，那里由特朗普所在的共和党把持；在民主党人占多数的众议院或将面临反对，因为新建铀储备区可能招致纳税人不满。

【内有推力】

路透社报道，美国核电工业需要付出高昂安全维护成本，同时面临天然气供电企业的低廉电价竞争。2013年以来，将近10家核电站关闭，另有8家将在未来几年关停。

白宫提出的能源部2021财年预算获得科罗拉多州能源与燃料资源公司支持。这家能源企业董事长兼首席执行官马克·查默斯说，建设铀储备区将“保护我们生产铀的战略能力，以实现国家安全”。

新建铀储备区一事由美国核能研究所向特朗普去年设立的核燃料工作组提议。美国核能研究所燃料专家尼玛·艾什克布斯称赞政府这一决定“认识到（确保）国内核燃料供应的重要性”。

俄罗斯卫星通讯社报道，白宫提出的2021财年政府预算向能源部划拨354亿美元，其中不小比例用于核能源产业升级。

与前三年财政预算不同，特朗普政府2021财年预算没有纳入内华达州亚卡山核废料储存库建设费用。过去数十年，美国政府投入大约400亿美元，但这座储存库迄今没有投入使用。

作为总统选举关键摇摆州，内华达州多名议员反对在亚卡山存储核废料，认为那会导致水污染。布鲁耶特10日说，能源部将寻找其他可能的选项。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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