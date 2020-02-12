体现以民为本情怀，为打赢新冠肺炎疫情防控阻击战注入强大信心——国际社会积极评价习近平主席亲赴北京疫情防控一线调研指导

新华社北京2月11日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平10日亲赴北京新冠肺炎疫情防控一线调研指导，对做好防控工作发表重要讲话。海外各界人士认为，习近平主席此举体现出以民为本情怀，为打赢疫情防控阻击战注入强大信心。

世界卫生组织坚定支持中国为防控疫情所作努力，对习近平主席亲赴疫情防控一线调研指导给予积极评价。世卫组织发言人法德拉·沙伊卜表示，习近平主席此举向中国国内和国际社会发出了“非常重要的信号”。

英国四十八家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里表示，习近平主席亲赴疫情防控一线调研指导，体现出以民为本的情怀和战胜疫情的决心。当前，全体中国人民都在共同努力、团结奋战。国际社会应该团结起来，共同抗击疫情。

印度发展中国家研究和信息系统机构顾问苏伯莫伊·巴塔查吉说，习近平主席亲赴疫情防控一线调研指导，极大鼓舞一线医护人员士气，表明中国政府对打赢疫情防控阻击战很有信心，这有助于消除他国对疫情在更大范围内蔓延的担忧。

韩国外国语大学国际学院院长黄载皓认为，中国举国上下抗击新冠肺炎疫情之际，习近平主席亲赴疫情防控一线调研指导，这必将鼓舞全国人民齐心协力共克时艰。

泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼·扎禄颂巴说，习近平主席在疫情防控关键时刻亲赴一线调研指导，是把人民群众生命安全真正放在首位的体现，并向国际社会发出这样的信息：齐心协力、团结强大的中国人民定能渡过难关。

缅甸全国民主联盟（民盟）中央委员会委员、民盟党报《民主浪潮》总编辑吴埃久说，在疫情防控关键时刻，习近平主席亲赴一线调研指导，体现出担当精神，是对一线医护人员的关爱和激励，相信中国一定能够打赢疫情防控阻击战。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山说，习近平主席深入社区了解情况，表明中国政府在防控疫情方面深入人民群众，重视他们的声音，了解他们的需要。习近平主席的重要讲话向外界传递出一个积极信号：应对疫情需要科学防治、精准施策。

哈萨克斯坦《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢利克·科尔容巴耶夫认为，习近平主席亲赴疫情防控一线调研指导，表明中国领导人与人民并肩战斗在抗击疫情一线，展现了大国领导人的担当与魄力，这将激励中国人民向着胜利方向不断迈进。

埃及中东战略研究与国家安全论坛负责人阿卜杜勒穆迪·阿布莫塔维表示，习近平主席在疫情防控关键时刻亲赴一线调研指导，为中国人民最终打赢疫情防控阻击战注入了更多信心。中国举国上下抗击疫情，同心协力，令国际社会肃然起敬。（参与记者：陈俊侠、于佳欣、赵旭、耿学鹏、陈家宝、车宏亮、林昊、张继业、吴丹妮）

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