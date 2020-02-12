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全村只有93名村民，却在德国农村竞赛中获得金奖

巴斯贝格，小村庄有大作为（他山之石）

本报驻德国记者 李 强 花 放

2020年02月12日05:45  来源：人民网－人民日报
 

　　巴斯贝格村庄外景。
　　本报记者 李 强摄

　　孩子在村民活动室里玩耍。
　　本报记者 李 强摄

　　核心阅读

　　巴斯贝格是一个多数德国人都不知道的村庄，全村只有93人，不用10分钟就可以从村头走到村尾。但在去年第二十六届德国“我们的农村有未来”竞赛（简称“农村竞赛”）中，巴斯贝格成为夺得金奖乡村中村民人数最少的一个。巴斯贝格这样的微型农村，映射出德国在延续乡村传统、促进城乡融合发展和公共服务均等化等方面的努力和尝试，体现着村民们对实现更好的乡村生活的追求。

　　

　　“村民对村庄文化越认同，凝聚力越强” 

　　巴斯贝格位于莱茵兰—普法尔茨州（莱法州）的边缘，距离比利时只有20公里。一下火车，记者便感受到这里的偏僻——记者的手机在这里完全没有信号，借用路人的电话才与村长弗朗茨·迪德里希斯取得联系。

　　村庄只有一条U形道路，住户分列在道路两侧，参天大树和宽阔草坪环绕，安静怡人。走进崭新的村民活动室，宁静迅速被欢笑声和蛋糕香取代。

　　“今天人比较多。得知你们要来采访，将近一半的村民都来了。”迪德里希斯说。他的夫人和邻居现场制作松饼招待记者。

　　采访就在一盘接一盘的松饼中进行。村民还不忘拿起小锅，建议记者搭配自制的樱桃果酱。桌上所有吃喝的东西包括餐具，都是村民从自己家里带来的。

　　“这是我们的传统。” 迪德里希斯夫人说，有谁过生日或是遇上节日，在社交软件群里吆喝一声，大家就会聚到活动室来。这样的文化，在巴斯贝格几百年的村史中，一直如此。

　　巴斯贝格的历史可以追溯到1262年，如今村里有5处建筑或遗迹被列入莱法州文化遗产保护名录。自1815年有人口统计以来，村子就一直维持在百人规模。

　　如此稀少的人口却能维系长久的历史，足见巴斯贝格人对传统的珍视和坚持，这也是他们在“农村竞赛”中荣获金奖的重要原因。

　　“在巴斯贝格，‘参与’并非空洞的词语，而是由居民塑造的生活态度。”迪德里希斯说。

　　村里没有商店和诊所，村民总会相互帮助。开车接送老人去周边诊所，去超市顺带帮邻居捎点东西，都是常有的事。在接记者之前，迪德里希斯还驱车去附近的村庄，帮6个家庭买了面包。

　　宽敞的活动室，也是村民3000余小时义务劳动的成果，教堂翻修同样如此。此外，村民还把自家房屋装修时的余料，捐出来修复了公共场所的矮墙。

　　迪德里希斯说：“更多的沟通交流机会，让村民的心走得更近。村民对村庄文化越认同，凝聚力越强。大家都习惯了为彼此着想，齐心协力把村庄建设得更好。”

　　上世纪70年代，莱法州政府曾经推动合并了一些小型村庄，但合并后情况不尽如人意。迪德里希斯说，两个村子简单合并往往只是行政上被固定在一起，并没有形成合力，在谋求村庄利益时会产生分歧甚至对抗。巴斯贝格虽小，但是村民齐心努力，反而发展得更好。

　　“在巴斯贝格，开车5分钟就能看电影”

　　虽然买面包要去邻村，但对家家都有汽车的巴斯贝格人来说，生活并没有不便。10分钟车程以内，有5家超市，6间诊所，还有1个电影院。从3公里外的火车站上车，一个半小时就能直达大城市科隆。

　　“如果生活在城市里，坐公交地铁去电影院得半小时。在巴斯贝格，开车5分钟就能看电影。”村民克里斯多夫今年20多岁，他觉得这里生活反而更方便。

　　在人口稀疏的农村地区，电影院显然无法自负盈亏，附近5家超市和通勤列车也不例外，都依靠政府补助，这只是德国补贴体系的一部分。

　　在很长一段时间，德国的农业补贴主要为现金直补农民，但随着工业化推进，如今的农村居民大都不再从事农业，补贴也从扶持农业转向改善农村建设。正如德国政府《农村发展报告》提出的目标：确保城乡均等的生活条件，使德国各地都适合居住。

　　与普惠式的农业补贴不同，德国的农村补贴常常采用项目制，由村民申请。在莱法州内政部的官方网站上，有各种农村补助项目可供申请。

　　以巴斯贝格为例，村民活动室的营建过程中，义务劳动只能覆盖30％的费用，其余大部分来自州里的乡村更新补贴计划；村庄安装的太阳能光伏板和电动车充电桩，来自绿色能源补贴计划，不但村庄电力自给无虞，余电还可以卖给电力公司；适龄儿童去邻近村镇上学的校车费用，以及独居老人无法负担的养老支出，也都有相关补贴来兜底。

　　为了争取补贴，村庄要制定详细的计划和预算，项目完成后还要接受结算评估。没有村民的普遍支持和参与，补贴并不容易拿到。

　　在资金方面，欧盟和德国已经形成一整套扶持体系。欧洲农业基金（ELER）每年为德国提供约14亿欧元的资金补贴；德国联邦、州和市镇各级也均有配套资金；《德国联邦农村发展计划》中的“农村繁荣”以及“我们的村庄有未来”竞赛，则针对民间行动和方案给予资金奖励。

　　“整个村庄都是孩子的游乐园”

　　在德国“农村竞赛”官网上，巴斯贝格的主题照片，是一群孩子和妈妈正在安置人工鸟窝。这也是小村打动评委的亮点，它被村民称为“巴斯贝格式的童年生活”。

　　这种童年生活，包含了“在大自然中捉迷藏”“用天然材料搭建小屋”“寻找小龙虾”“和祖父一起开拖拉机”“和祖母一起榨苹果汁”“在乡间小道骑车”“在冬天自由滑雪”……“在这里，小家伙们可以‘为所欲为’”，迪德里希斯说，“整个村庄都是孩子的游乐园”。

　　被森林和草地包围的巴斯贝格，不仅赋予村民生态宜居的生活环境，也给孩子更好的成长环境。家长们认为，乡村可以让孩子更加亲近自然，和祖父母感情更加深厚……正如他们自己小时候所经历的那样。这也是很多德国农村吸引年轻家庭的原因。

　　同时，依赖前述政府补贴的支持，巴斯贝格已实现光纤和4G网络覆盖。良好的基础设施和城乡均等的生活条件，让一些村民可以在家工作而无需通勤，增加了陪伴和照顾孩子的时间。

　　一些“外乡人”被吸引而来，7个孩子的母亲尤丽恩就是其中之一。“村民对孩子特别友好。我的孩子多，如果在城市生活，居住空间会受到很大的限制，接送孩子上下学也令人头疼。这里完全不一样，交通不繁忙，孩子可以随便出门玩耍。村里人还能相互帮着看孩子”，尤丽恩觉得，在这里不仅孩子们开心，自己的压力也小了许多。

　　采访时正好下雨，村民活动室到处都是奔跑玩耍的孩童。在巴斯贝格93名村民中，有25人年龄在18岁以下，这在面临老龄化困扰的德国实属不易。

　　根据德国联邦统计局数据，在德国4016个人口少于千人的村庄中，不到200人的小村有683个。自上世纪60年代以来，德国的小村庄曾被大规模撤并，但也有不少像巴斯贝格一样的微型农村始终保持活力，靠自身努力和政策支持，延续了村庄文化传统，提升了竞争力，也吸引着年轻居民。德国联邦食品和农业部相关报告表明，90%的被调查者表示对农村生活状况感到满意，赞赏社区和生活环境。

　　德国联邦食品和农业部部长尤利娅·克勒克纳在给巴斯贝格颁奖时表示，充满活力和生机的农村，让大家看上去都很年轻。村民们对实现更好的乡村生活总有很棒的想法，并且热衷于各项公益活动，想方设法让乡村生活变得更好，这也是联邦政府所希望看到的。

　　（本报柏林电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年02月12日 17 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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