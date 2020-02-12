共同担当使命 淬炼文明之光（和音）

休戚相关，命运与共，各国理当遵循人类命运共同体价值理念。同舟共济，守望相助，团结合作，共同发展，都是人类历史长河淬炼的文明之光

国际社会在团结合作应对新冠肺炎疫情的同时，也在思考加强公共卫生国际合作的长久之策。2月11日至12日，世界卫生组织在日内瓦举办针对新型冠状病毒的全球研究与创新论坛，以协调全球科研力量，尽早找到更有效的诊疗方案，研制出安全有效的疫苗。在即将举行的慕尼黑安全会议上，主办方将专门组织一场有世卫组织官员参加的边会，讨论疫情相关问题。面对国际关注的突发公共卫生事件，完善和加强全球治理，切实保障和增进全球共同利益，当是国际社会共同的责任和使命。

疫情不仅是对一国治理体系和能力的大考，也是对全球治理体系和能力的检验。近年来发生的数起国际关注的突发公共卫生事件，无不需要各国发扬合作精神，携手共同应对。这次疫情再次提醒人们，在全球化时代，单边主义和保护主义并不符合全球利益，只顾自己、不顾他人的做法并不能完全自保，惟有团结合作、并肩向前，才是最大可能保护各方利益、共同利益的正确选择。

休戚相关，命运与共，各国理当遵循人类命运共同体价值理念。新冠肺炎疫情发生以来，中国举国行动，上下一心，全力应对，吹响保护人民生命安全和身体健康的冲锋号，打响疫情防控的人民战争。中国政府采取积极、高效、公开、透明的举措，也为维护全球和地区公共卫生安全作出了重大贡献。疫情面前，中国展现的不仅是集中力量办大事的制度优势，更是以人类共同利益为重的价值追求。正如来自世卫组织的评价，中国努力控制病毒源头，限制疫情传播，为世界其他地区防控工作争取到宝贵时间，“如果没有中国努力，全球病例会远高于此”。各国领导人和国际组织负责人等纷纷表达对中国的支持和慰问，不仅因为中国为世界最终战胜疫情注入了希望和信心，也包含着对中国价值追求的肯定和褒扬。

顺应迈向人类命运共同体的大势，采取为全球负责的行动，是新冠肺炎疫情发生以来呈现的全球普遍现象。“山川异域，风月同天”“岂曰无衣，与子同袍”这样的温暖，不仅体现在几十个国家和国际组织为中国提供捐款和大量医疗防疫物资，体现在“中国加油”“武汉加油”的呼声在全球共鸣，还体现在当出现歧视和污名化现象时及时发出正义之声、当出现不实信息时及时澄清事实。暖心的行动，无论大小，展现的都是为人类共同利益负责的价值追求，汇聚的都是构建人类命运共同体的正能量。“战胜新冠肺炎疫情的唯一方法，就是所有国家本着团结与合作的精神共同努力。”来自世界顶级医学科学家的忠告已是世界上很多国家人民的自觉行动，相信在庆祝抗击疫情胜利的那一天，世界可以为这样的团结合作精神而自豪。

当然，面对突发公共卫生事件，全球治理也暴露出一些薄弱环节。在绝大多数国家遵循世卫组织的专业权威建议，保持冷静、科学、理性的情况下，个别国家作出过激反应，采取了过度应对措施；一些人还陷入了针对全球化的焦虑、迷惘甚至怯懦。这说明，个别国家和一些人的思维还跟不上时代前进的步伐，全球治理还有需要加强和完善的地方。正如世卫组织总干事谭德塞所指出，传染病控制一直就是一种时足时乏的事情——当疾病暴发和政府担忧时，各国会投入大量资源；当传染病结束后，资源又变得相当匮乏。从这个意义上讲，当前这场疫情再次提出了值得全世界共同思考的国家治理乃至全球治理难题：如何持续做好传染病监控和控制，如何以充足的医学准备和供应以备不时之需。今年是联合国成立75周年，联合国已发起关于人类前景的全球对话活动。思考抗击新冠肺炎疫情给人类社会带来的启示，当属谋划全球治理创新改革时需要考虑的重要内容。

没有一个冬天不会过去，没有一个春天不会到来。与病毒较量，人类必胜。人们需要总结经验，珍视抗击疫情中凝聚的全球力量，也需要检视不足，共同寻找解决问题的出路。同舟共济，守望相助，团结合作，共同发展，都是人类历史长河淬炼的文明之光。命运与共，并肩前行，携手抗击疫情，必将为人类文明之光增添新动能，为构建人类命运共同体注入新能量。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)