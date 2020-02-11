原标题：美酝酿对欧新贸易武器

美国媒体报道，美国贸易代表办公室正考虑对欧洲联盟输美商品实施先前从未采用的贸易打压措施，而扩大关税征收范围将显著增加美欧贸易不确定性。

彭博新闻社援引消息人士的话报道，如果美方认定欧盟贸易妥协不够，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽可能最早本月中旬宣布“轮番报复”措施，定期调整加征关税的欧盟输美商品门类。

世界贸易组织去年10月就“美国诉欧盟补贴空客”一案作出裁决，认定欧盟及其部分成员国违规补贴空客公司，美国有权对每年约75亿美元的欧盟输美商品和服务加征关税。

美国贸易官员当时声称，美方有权定期调整加征关税的欧盟输美商品门类及税率。此后，美方决定对法国、英国等国的葡萄酒和西班牙橄榄制品征收25%的关税，暂未将打击面扩大到欧盟国家的香槟、高端皮包等商品。

【极大增加不确定性】

《华盛顿观察家报》9日报道，一国若在贸易摩擦中使用“轮番报复”措施，意味着不断调整加征关税对象，对另一国的进口商品“轮番轰炸”。这一手段会严重干扰正常贸易，对贸易伙伴的一系列产业带来不确定性。

“任何制造严重混乱和不确定性的举措都会对贸易产生令人胆战心惊的严重冲击，”美国外交学会国际政治经济学资深学者珍妮弗·希尔曼说，“尤其是，（贸易打压）如果没有事先通报……把商品从欧盟运往美国将充满风险。”

一些贸易专家说，过去几十年来，美国从未采取过“轮番报复”措施，国际贸易中也很少出现这类措施。美国与欧盟1998年因牛肉贸易爆发摩擦，克林顿政府曾考虑动用“轮番报复”措施，但未付诸实施。十年前，墨西哥曾在与美国的卡车贸易摩擦中动用上述措施，但涉及面不大，远不及美欧贸易摩擦可能影响的领域。

对于特朗普政府真正动用这一贸易措施的前景，不少专家持保留态度。

美国凯托学会成员西蒙·莱斯特说，这种贸易打压措施的合法性仍有待商榷，但眼下似乎没有可行办法阻止特朗普政府尝试这一手段。

美国战略与国际问题研究中心资深学者比尔·赖因施认为，美国如果对欧盟商品“轮番报复”，势必激怒商界，“因为他们（美国人）增加了不确定性，扩大了打击面”。（徐超）（新华社专特稿）

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