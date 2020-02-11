原标题：美民主党迎关键初选：拜登落后 桑德斯能否笑到最后？

中新网2月11日电 综合报道，美国2020年大选上演激烈竞争，民主党11日将迎来重要的新罕布什尔州初选，在混乱的首场初选中领先的布蒂吉格和桑德斯为争取选民，彼此互呛，而此前被看好，现在却远远落后的前副总统拜登在攻击两人的同时，不忘表示对自己的信心。最新的多场民调显示，桑德斯的支持率领先其他对手，他能从新罕州脱颖而出，并一路笑到最后吗？

竞争白热化 这两位领先者“剑拔弩张”

第二场关键初选在即，在第一场艾奥瓦州初选中得票领先的参选人布蒂吉格和桑德斯，彼此互批得正起劲，而且声势难分轩轾。由于争取的选民层并不相同，这两人也代表了民主党意识形态光谱的两极。

桑德斯是民主党社会主义派，他把布蒂吉格描述成其亿万富豪金主的俘虏；较中间派的布蒂吉格则给桑德斯贴上“顺我者昌、逆我者亡”的标签。两者之间的剑拔弩张9日白热化，在新罕州隔空互呛。

分析称，佛蒙特州出身的联邦参议员桑德斯与印第安纳州前南湾市长的布蒂吉格两人间的较劲，出现异乎寻常的转折。

这两人争取的新罕州选民并不相同，而且该州可能投票选民的心意也还未定。只是，据两阵营谋士指出，两位候选人正费尽心思为支持者打气，矢言不让对方最后获得民主党提名。

人气飙升 多项民调显示桑德斯领先

虽然布蒂吉格在艾奥瓦州初选领先桑德斯，但是随着第二场初选来临，最新的多项民调显示桑德斯支持率领先。

昆尼皮亚克大学(Quinnipiac University)刚刚进行了一次新的全国民意调查，结果显示桑德斯以25%的领先优势排名第一。拜登下跌到了17%，而前纽约市市长迈克尔 布隆伯格支持率飙升之后紧随其后，维持在15%。

波士顿环球报/ WBZ-TV /萨福克大学的一项民意调查也显示，克劳布切是桑德斯和前市长布蒂吉格之后的主要选民的选择，目前支持率在14%。而桑德斯以8个点的领先优势超越布蒂吉格位列第一，这反映了自从艾奥瓦州布蒂吉格意外领先以后，民意又有所调整。前副总统拜登和参议员伊丽莎白 沃伦以12%的支持率并列第四。

此外，CNN/新罕布什尔大学最近进行的一项民意调查显示，桑德斯以28%的支持率领先，比他最接近的竞争对手布蒂吉格领先7个百分点。布蒂吉格获得21%的支持，前副总统拜登获得12%的支持，没有其他候选人达到两位数。

而且，在9日发布的另一项民意调查中，CBS新闻/ YouGov民意测验发现，竞争已经白热化，新罕布什尔州29%的民主党选民选择了桑德斯，布蒂吉格则锁定择了25%的选民。该民意调查发现，参议员伊丽莎白沃伦以19的支持率排在拜登之前，而拜登的12%的支持率领先克劳布切的10%。

走着瞧！拜登远远落后 仍保持信心

桑德斯与布蒂吉格嫌隙加大，其他对手则在旁大敲边鼓。已进驻新罕州的拜登先批桑德斯太自由派，再批布蒂吉格太嫩，无法击败特朗普。

此外，拜登10日表示，尽管他在艾奥瓦州才名落第四，但他对竞选仍然保持“信心”，他称上周的结果是“重大打击”，而民意测验显示他在11日即将举行的新罕布什尔州的初选上，支持率可能只排到第四或第五。

在接受CBS的采访时，拜登刻意忽略了艾奥瓦州党团会议和新罕布什尔州初选的重要性，因为它们没有反映出整个国家的族裔构成。

拜登说：“我认为这场选举的真正开端，是完成头两个党团会议和头两个州初选。只有看到了全国各地的情况，形势才算明朗。”他认为，没有“拉丁美洲人社区和非裔美国人社区的压倒性支持”，没有任何民主党人会赢得提名。

(责编：刘洁妍、贾文婷)