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美国大使罕见“批评”以色列

2020年02月11日08:29  来源：新华网
 
原标题：美国大使罕见“批评”以色列

　　美国驻以色列大使戴维·弗里德曼9日说，以色列对约旦河西岸采取任何单方面举动都将危及美国政府对“中东和平新计划”的支持。

　　前一天，以色列看守政府总理本雅明·内塔尼亚胡披露，以方正按照这一计划着手绘制约旦河西岸划归以色列部分的地图。

　　【批“单边”】

　　弗里德曼在社交媒体“推特”说，美方发布的“中东和平新计划”，也就是所谓“世纪协议”经由总统唐纳德·特朗普与内塔尼亚胡以及双方高级官员密切磋商而来，耗时3年多。

　　“以色列需经由一个以色列—美国联合委员会完成地图绘制，”他说，“委员会程序走完前，任何单方面举动都将危及（中东和平新）计划和美国的承认。”

　　多家媒体报道，弗里德曼去年支持以色列对部分约旦河西岸定居点宣示主权，被批“偏袒以色列”，他9日“点名批评”以色列的言论因而“罕见”。以色列时报网站报道，弗里德曼的态度出现“U形转弯”。

　　【需“时间”】

　　特朗普1月28日发布的“中东和平新计划”政治方案承认以色列对约旦河西岸大约30%领土主权，包括战略要地约旦河谷。内塔尼亚胡8日披露，以方正按照这一方案绘制地图，范围包括约旦河西岸的所有犹太人定居点和约旦河谷。

　　只是，“中东和平新计划”发布后，包括特朗普女婿、总统高级顾问贾里德·库什纳在内的多名美方官员说，不会在以色列3月2日议会选举以前对约旦河西岸现状做出任何改变。

　　另外，美方预估，美以联合委员会完成地图绘制需要至少两个月。弗里德曼9日在耶路撒冷告诉媒体记者，完成地图绘制的时间不会早于以色列3月2日议会选举。

　　“中东和平新计划”遭到广泛反对。巴勒斯坦和阿拉伯国家联盟拒绝接受，联合国、欧洲联盟、法国和德国等方面继续支持“两国方案”。

　　【有“目的”】

　　路透社9日报道，内塔尼亚胡之所以急于推进地图绘制，原因是他在选举前承受外界压力，来自定居点官员和部分右翼看守政府官员等方面。

　　去年4月以来，以色列两次举行议会选举，但随后组阁均以失败告终。内塔尼亚胡谋求连任，约旦河西岸的犹太人定居者被视为他的一大票仓。一些分析师说，由于选情不明朗，内塔尼亚胡可能希望以强硬立场示人，借由“政治牌”拉升支持率。

　　媒体报道，弗里德曼9日言论似乎为内塔尼亚胡提供了应对外界压力的依据，他可能将暂缓推进地图绘制。“（美方）承认是主要的事，”他9日告诉看守政府，“我们不想危及它。”（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、贾文婷)
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