近期，叙利亚和土耳其在叙北部伊德利卜地区发生交火，双方互有伤亡。土方称，若叙政府军不后撤，土方将“采取必要措施”。叙方则继续对叙反对派武装地盘展开收复行动。分析认为，叙土冲突让叙利亚局势更趋复杂。

叙利亚通讯社援引叙军方2月9日消息称，叙政府军日前收复了北部伊德利卜省和阿勒颇省超过600平方公里的领土，其中包括数十个村镇和战略要地。从伊德利卜东部推进和从阿勒颇南部推进的两支部队也已于近日成功会师。

叙政府军的一系列行动引发土耳其高度关注。土耳其《每日晨报》2月8日报道称，土耳其方面已向叙利亚西北部的12个军事观察点增派了士兵。另据土耳其安纳多卢通讯社消息，土耳其还向土叙边境地区派出了超过300辆军用车辆。土安全官员称，增兵是为了“防御来自叙利亚政府军方面的袭击”。

土耳其国防部此前发表声明称，叙利亚政府军对伊德利卜地区发动猛烈炮击，造成驻扎在当地的7名土耳其士兵和1名平民丧生。土军随即展开了报复行动，对叙境内的约50个目标发动了袭击，共造成76名叙政府军士兵死伤。

自2011年叙利亚危机爆发以来，土叙政府军正面交火情况颇为罕见。此次叙北部局势骤然升级，引发了国际社会和地区内相关各方的高度关注。联合国负责人道主义事务的副秘书长马克·洛科克表示，在过去半个月里，伊德利卜地区有超过58万人被迫逃离家园，他呼吁各方尽快停火并重回和谈轨道。8日，土耳其和俄罗斯代表团在土首都安卡拉会面，就伊德利卜局势进行讨论。

叙利亚分析人士阿提夫对本报记者表示，叙政府军的行动目标很明确，即收复叙领土和打通交通命脉，这不仅合法合理，从叙经济发展和全面重建的角度看，也是必要的。他认为，叙土交火引发后续大规模冲突的可能性不高。土耳其方面“回击”，一方面是为了迎合叙反对派的情绪和土国内的部分舆论，另一方面也是为了控制难民的大量涌入。“在当前国际和地区形势下，任何单方面加剧冲突的做法，都无益于解决叙北部问题。”阿提夫说。

（本报大马士革2月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 17 版）

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