法兰克福春季国际消费品博览会2月7日至11日在德国举行，图为外国客商正在中国企业展台参观。

本报记者 李 强摄

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正在举行的法兰克福春季国际消费品博览会，吸引了全球90多个国家和地区的4600余家展商参展。尽管今年暴发了新冠肺炎疫情，仍有664家中国展商报名参展。主办方高度重视中国企业参展，参展客商普遍对中国经济前景充满信心。

作为消费品行业内最具影响力的国际性展会之一，法兰克福春季国际消费品博览会聚焦餐厨、家居和礼品三大主力消费品领域，被认为是行业趋势和流行产品的风向标。今年的博览会于2月7日至11日在德国法兰克福举行，全球90多个国家和地区的4600余家展商参展，其中，报名参展的中国展商有664家，仅次于东道主德国（683家）。

“新冠肺炎疫情对我们的影响很有限”

本报记者一早来到法兰克福会展中心，展厅里已经熙熙攘攘，除了零星的几个戴口罩的参观者，以及摆放在展厅门口的消毒洗手液盒，与往年并没有多大差别。

“在展会开幕前夕，法兰克福市政当局经过专业评估，认为新冠肺炎疫情不会影响展会的正常举行。”法兰克福春季国际消费品博览会品牌副总裁瑙嫚对本报记者说。目前，德国联邦卫生部将德国和欧洲范围内的疫情风险等级维持在“低”水平。

展会主办方也加强了一些防范措施，除了增设消毒洗手液盒外，还提高了出入口、卫生间和电梯等区域的清洁标准，并增设了医护人员和专业设备。

法兰克福展览（香港）有限公司高级总经理温婷介绍，展会主办方积极支持中国参展商参会，包括核实参展人员的健康状况，帮助解决签证和航班问题等。

中国参展商数量近几年一直在稳定增长，即便今年也不例外。“从参展商数量看，新冠肺炎疫情对我们的影响很有限。”瑙嫚介绍，今年有664家中国展商报名参展，中国是仅次于德国（683家）的第二大参展国。仅有48家中国展商基于各种原因未参展。

“每一个品牌都很重视中国市场”

“中国已是第二大参展国和第三大观众来源国。展会上的每一个品牌都很重视中国市场。所有人都对我说，中国是一个快速成长的市场。我们十分看好中国经济前景。”瑙嫚说。

会展中心的3号和4号馆，是本届消费品展的旗舰展馆。在德国双立人集团展区，电子屏幕上滚动播放着上海“双立人之家”的视频，并配以中文字幕。其他诸如菲仕乐、福腾宝、凯膳怡等全球知名厨具品牌，也有不少配备了会讲中文的工作人员，随时服务中国买家。

数百家中国参展商云集的10号展厅分外热闹，工作人员忙碌地与外国买家洽谈着业务。

在华联瓷业的展位，前来察看样品、询问价格的客商络绎不绝。这家来自湖南醴陵的陶瓷企业，客户包括宜家、星巴克、吉普森等世界知名品牌。华联瓷业负责人许君奇表示，他们这次来参展不但与老客户维持了良好关系，还发展了不少新客户。他预计企业今年的业绩将增长19%，高于去年。谈及新冠肺炎疫情对企业的影响，他表示：“2月10日复工率达到90%。国外订单可以两个月内发货，没问题！”

美丽雅是法国知名餐厨家居租赁商阿卡图公司的一名采购经理，她正在华联瓷业展台挑选样品。美丽雅说：“我们从华联瓷业采购商品已经多年。中国现在正遭受疫情影响，一些来自中国的订单交货时间可能会稍有延迟，但这并不会影响我们与华联瓷业的合作关系。中国的合作伙伴是无可替代的。我们对中国经济前景充满信心。”

理查德·迪特玛来自拉丁美洲，在委内瑞拉、哥伦比亚和巴拿马都有餐厨品牌。他与中国公司的合作已长达12年，每年都会从中国伙伴那里采购价值几十万美元的刀叉，今年也不例外。迪特玛表示，尽管受疫情影响，一些客户没有来到中国展厅，但他还是坚持要和合作伙伴见面，并且还要一起共进晚餐。

瑙嫚说，作为全球最重要的消费品展会之一，她们非常重视中国展商和采购商前来参展。现在看，展会受到新冠肺炎疫情的影响小于预期，这说明在经济全球化时代开展正常经贸合作的重要性，也与中国企业日趋国际化的发展战略有关。“很多中国企业在欧洲和全球多地设立了公司或代表处，这些分支机构也可以完成参展。”

“我们对未来商贸前景保持乐观”

受全球经济复苏乏力等因素影响，曾有分析人士担心展会商贸洽谈前景。

瑙嫚认为这些因素不值得担心，“我们的买家来自全球170多个国家和地区，它们的情况各不相同。亚太、中东、南部非洲等市场都在持续增长，欧洲则是多年的稳定市场。”她表示，尽管美国单边主义和英国“脱欧”等因素给全球经济和消费品市场带来了更多不确定性，“但我们对未来商贸前景保持乐观”。

这种乐观，也来自于对行业新趋势的把握。在会展中心6号馆，“HoReCa”的标识牌异常醒目，这是本次展会首次为酒店、餐厅和咖啡馆（HoReCa）行业开辟的独立展馆。过去，它们都被归纳在餐厨这一传统板块下。这凸显了酒店和餐饮业正成为全球消费品行业的重要驱动力。法兰克福展览公司董事会成员白德磊说：“研究表明，在2010年至2017年期间，全球私人和商务旅行的增长率高达50%，并且这种趋势还在持续。”

与传统的产品按功能和品牌静态展示不同，HoReCa展厅是以实际场景来呈现消费品，酒店在新年季如何布置大堂，米其林餐厅该选用什么餐具，新兴的咖啡馆如何装饰……更加个性化和定制化的服务，已经成为行业共识。

另一个备受瞩目的话题则是环保。瑙嫚表示，随着民众环保意识的提升，欧洲国家出台对塑料制品更加严格的禁令只是时间问题，越来越多的欧洲品牌开始采用百分百可再生塑料，以减少对环境的危害。

这对中国市场同样构成影响。“中国的展商也需要适应这种需求变化。特别是出口制造企业，需要适应好海外更高的环保要求。”瑙嫚说。

（本报法兰克福2月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)