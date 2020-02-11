在全国疫情防控进入胶着对垒状态的关键时刻，习近平总书记亲赴北京疫情防控一线调研指导，看望慰问一线干部职工，对做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作发表重要讲话。

坚强有力的指导，温暖人心的话语，让广大奋斗在疫情防控第一线和各条战线上的同志们备受鼓舞。大家表示，一定要再接再厉、英勇斗争，以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

“始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位”

谈到习近平总书记在安华里社区的考察，北京市朝阳区安贞街道安华里社区党委书记侯兵内心很不平静。他说：“总书记在考察时高度肯定社区防线对疫情防控的重要作用，我们听了越发觉得职责重大、使命光荣。总书记始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，这次又来到我们街道社区防疫一线调研指导，充分显示了总书记深厚的人民情怀。”

新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记高度重视，亲自指挥、亲自部署，主持召开中央政治局常委会会议专题研究疫情防控工作，多次作出重要指示批示，科学回答了打赢疫情防控阻击战的根本性、全局性、关键性重大问题，为打赢疫情防控阻击战指明了前进方向、提供了根本遵循。

疫情就是命令，防控就是责任。首都医科大学附属北京地坛医院自今年1月12日起开始承担新冠肺炎患者的救治、筛查、隔离工作，收治了北京市第一例确诊病例。

“在疫情防控的关键时刻，习近平总书记来到一线亲自指挥部署疫情防控工作，这对地坛医院乃至全国的医务工作者来说是一种莫大的鼓舞。”现场聆听了习近平总书记的重要讲话，地坛医院党委书记陈航说，地坛医院有2003年抗击非典的经验，很多当年的亲历者现在又投入到抗击新冠肺炎的战斗中。“我们一定坚决贯彻好总书记的重要讲话精神，为早日战胜疫情倾尽全力。”

“在打赢疫情防控阻击战的关键时刻，习近平总书记的重要讲话为我们再次吹响了冲锋号角。”湖南省长沙市雨花区区委书记张敏说：“我们将始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，不畏艰难、干在一线，不怕牺牲、竭尽全力，为取得战斗的最后胜利贡献力量。”

10日晚上8点多，安徽合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司董事长高明还在厂区忙着推动产能提升计划。作为防护服等重点防疫物资供应企业，公司全体员工牺牲节假日时间，夜以继日赶制防护服。“我们将牢记总书记对防疫工作的重要讲话精神，全力以赴、加班加点，为在战斗一线的医务人员送去更多‘盔甲’！”

“全党全军全国各族人民都同湖北和武汉人民站在一起”

10日下午同习近平总书记视频连线的场景，让武汉协和医院院长胡豫深感振奋。

“总书记指出，现在疫情防控正处于胶着对垒状态，广大医务工作者一定要坚持下去，我们听了深受鼓舞。”胡豫说，虽然任务艰巨，但武汉是英雄的城市，湖北人民、武汉人民是英雄的人民。协和医院的全体干部职工斗志昂扬，与来自全国各地的医务工作者们齐心协力、并肩作战，一定要打赢这场疫情阻击战。

湖北和武汉是疫情防控的重中之重，是打赢疫情防控阻击战的决胜之地。连日来，来自全国各地的医疗队驰援湖北和武汉，同时间赛跑、与病魔较量，顽强拼搏、日夜奋战。

同济大学附属东方医院感染科医生徐月良是第一批上海驰援湖北的医疗队队员，1月24日除夕夜从上海出发，现已在武汉市金银潭医院奋战多日。“作为医务工作者，冲上疫情防控第一线是义不容辞的责任。”徐月良说，“我们要按照习近平总书记的要求，全力以赴救治患者，打好武汉保卫战、湖北保卫战！”

武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。10日晚7点，广州南方医科大学南方医院再派81人驰援湖北。至此，南方医院已派出两批共105名医务人员奔赴前线支援。“我们已做好克服一切困难的准备。”南方医院党委书记朱宏说，“我们将牢记习近平总书记的嘱托，发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神，发挥火线上的中流砥柱作用，竭尽全力完成党和人民交付的抗疫任务。”

战“疫”最先打响的武汉市金银潭医院在院816人，其中重症277人，危重129人，形势依旧严峻。医院党委书记王先广说：“正如习近平总书记所说，全党全军全国各族人民都同湖北和武汉人民站在一起。党中央还派了指导组到武汉，同湖北人民和武汉人民并肩作战，这给了我们无穷的力量和信心。医院党委将坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，再动员、再部署、再鼓劲，全力做好救治工作！”

“坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战”

在广袤的中华大地上，面对来势汹汹的疫情，一所所医院筑成堡垒，一个个平凡的人化身战士。在这个没有硝烟的战场上，每一个人心中都有了清晰的目标——坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战！

在承担全市近50％确诊患者救治任务的重庆三峡中心医院，黄霞紧张地忙碌着。作为重庆市首例新冠肺炎治愈患者的主治医师，从1月21日起她便没有了休息日。“习近平总书记的重要讲话，让我们一线医务工作者心中备受鼓舞。打赢疫情防控阻击战，我们责无旁贷，必定时刻不忘医者仁心的初心，时刻牢记救死扶伤的使命，全力以赴挽救每一个病人！”

春节期间，江西南昌高新区麻丘镇迎来了千余名武汉返乡人员，这给当地疫情防控工作带来了不小的挑战。作为一名基层干部，麻丘镇乡镇干部郭骥宇连日来忙着带领群众进行联防联控工作，对重点人群进行逐一排查。

“习近平总书记说，把社区这道防线守住，就能有效切断疫情扩散蔓延的渠道。每一个基层党组织和党员，都要以此为工作目标。”郭骥宇说，他们正针对封闭管理的疫区坚持“外防输入、内防扩散”的原则进行规范化操作，确保疫情不再扩散、输出、蔓延。

中国人民是英雄的人民，中华民族是英雄的民族。当亿万人民群众被发动起来，疫情防控的人民防线将坚不可摧、牢不可破！

在“枫桥经验”的发源地浙江省诸暨市，“红枫义警”“新城义警”等平安类社会组织、党员干部和村民群众开展自防自控，已累计发动各类群防群治力量2.4万余人次。“战‘疫’的主体是群众，力量在基层。”绍兴市委常委、诸暨市委书记徐良平说，要把人民群众的力量广泛发动起来，确保疫情防控网络织得更密、护得更实，打好疫情防控的人民战争。

火神山医院感染八科护士长赵艳丽17年前曾赴小汤山抗击非典，如今又成为首批进驻火神山的护士。面对艰巨考验，作为一名军人的赵艳丽坚定地说：“习主席的关怀让我深受鼓舞，更坚定了打赢这场疫情防控阻击战的决心。我们一定按照习主席的重要讲话精神，冲锋在前、不辱使命、战胜病魔，用优异答卷完成党和人民赋予的艰巨而光荣的任务！”

（新华社北京2月10日电 记者林晖、安蓓、施雨岑、李德欣、李伟、侯文坤、梁建强、黎云、程士华、陈毓珊、郭敬丹、刘良恒、马剑、肖思思、赵宇飞）

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)