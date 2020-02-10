世卫组织国际专家组赴华调查新冠病毒疫情

新华社日内瓦2月10日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞9日深夜表示，世卫组织领导的国际专家组已出发前往中国调查新型冠状病毒疫情。

谭德塞在其推特个人账户上说，他刚去机场送别了由世卫组织领导的国际专家组，他们正飞往中国，将实地调查新冠病毒疫情。专家组由加拿大流行病学家和应急专家、曾多次参与处理突发公共卫生事件的布鲁斯·艾尔沃德博士带队。谭德塞没有透露专家组的更多细节。

此前，世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安博士曾说，由世卫组织协调的国际专家组成员将涵盖临床管理、病毒学、疫苗、药物开发、生态调查、动物卫生、流行病学、公共卫生、风险传播等领域。专家组访华目的是“学习中国同行们处理这一疫情的经验，并向全世界传播和推广他们的经验”。

此外，谭德塞当天还在推特上向在中国尤其是湖北抗击新冠病毒疫情的医护人员致敬。

“我向中国尤其是在湖北的几千名医护人员致敬。他们在巨大压力下，不仅照顾（新冠肺炎）病人，还为针对新冠病毒的科学分析搜集数据，”谭德塞说，“全世界感激你们为找到最好的治疗办法和防止病毒蔓延所做的努力。”

他强调，专家们正通过国际合作来应对新冠病毒。“从中国早期分享基因序列数据，到世卫组织破除不实传言，我们正通过迅速收集、分析和分享信息的方式来保护世界安全。”他说。

他重申：“我们必须利用科学力量来控制疫情。”

世卫组织6日宣布，将于本月11日和12日在日内瓦举办针对新冠病毒的全球研究与创新论坛，以协调全球科研力量，确定攻克新冠病毒的研究重点，尽早找到更有效的诊疗方案，研制出安全有效的疫苗。

据介绍，这一论坛由世卫组织和“全球传染病防控研究合作组织”共同举办，将汇集来自全球的知名科学家以及公共卫生机构、各国卫生部门、研究资助机构等人员。

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