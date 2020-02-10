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香港“九龙齐心抗疫连线”和市民共抗疫情

2020年02月10日08:33  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　图为香港“九龙齐心抗疫连线”新闻发布会现场。
　　（新华社发）

　　据新华社香港电  （记者苏万明）45万个全球订购的口罩正待发货，另有10万个在赶制当中，6万余支洗手液刚刚签完合同，一批平价日用必需品正在非牟利超市出售……“九龙齐心抗疫连线”的这些措施，将惠及香港九龙区市民。

　　新型冠状病毒感染的肺炎疫情正在肆虐，香港面临越来越严峻的形势。2月5日下午，“九龙齐心抗疫连线”在红磡商业中心正式宣告成立，并推出了上述系列措施，旨在同市民共抗疫情。

　　全国政协提案委员会副主任、九龙社团联会理事长王惠贞说，目前香港已经有21个确诊病例，香港各区出现了口罩、酒精、消毒水、洗手液等物资短缺的情况，不少市民因此感到担忧。

　　为此，王惠贞等人联合九龙各社区领袖，共同发起成立“九龙齐心抗疫连线”，目的就是集合社团、商界、专业医护等热心人士的力量，整合社会资源，为九龙区市民提供一批抗疫防疫物资和生活必需品，展现香港人同舟共济、关爱互助的精神。

　　目前，“九龙齐心抗疫连线”充分发挥阵营内人士的各种人脉关系，陆续从全球多地采购到了55万余个口罩，并签订了3个品种共6万余支洗手液订单。九龙社团联会旗下非牟利超市——益群爱心超市投放了一批大米、米线、汤包、罐头等食品，并以成本价出售。

　　“九龙齐心抗疫连线”成员还在专业医护人员的陪同和指导下，一起前往黄埔花园社区，给部分家中有老年人及小孩子的家庭发放口罩，并提供安慰、咨询、卫生防护等服务。

　　同时，“九龙齐心抗疫连线”还在呼吁更多的爱心人士加入进来，汇聚力量，聚沙成塔。据悉，相关紧缺物资的筹措，也在继续进行中。

　　此外，他们委托香港机构开通热线，架起沟通桥梁，就市民防疫需求、政府政策等市民关心的议题，接受市民建议，并形成民调报告，提供给政府，以利于政府推出更有针对性的防疫举措。

(责编：刘叶婷、贾文婷)
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